أردوغان: لن نسمح بتطبيق سياسة "فرّق تسد" في المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بإعادة سياسة "فرّق تسد" في المنطقة، بينما تُعاد رسم الحدود "بالدماء والدموع".

وشدد أردوغان، في كلمة خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول اليوم السبت، على أن تركيا ماضية بثبات نحو تحقيق هدفها بـ"تركيا بلا إرهاب"، رغم ما وصفه بمحاولات المتشائمين لإعاقة ذلك.

وقال إن "الذين اعتادوا رسم سياسات تركيا الداخلية والخارجية بعصا الإرهاب لعقود، يحاولون اليوم عبثا، لكننا لن نتراجع عن طريقنا".

وحذر أردوغان ممّن "يتحركون بوهم الأرض الموعودة"، قائلا إن عليهم أن يعلموا ألا مكان للإرهاب في المنطقة، ولا التوسع القائم عليه.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تجربة شعوب المنطقة الممتدة لقرون "تملك القدرة على إفشال المؤامرات وتجاوز التحديات".

وأكد أردوغان أن الأتراك والأكراد والعرب سيواصلون العيش معا "متحدين تحت السماء ذاتها، ويتقاسمون الدموع نفسها".