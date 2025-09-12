"يوروفيجن" تؤكد احترام قرارات أعضائها عقب تهديدات بالمقاطعة بسبب مشاركة إسرائيل

أكد مدير "يوروفيجن" اليوم الجمعة، أن لكل بلد عضو في المسابقة الموسيقية الأوروبية حرية اختيار المشاركة من عدمها، وذلك عقب تصاعد تهديد بلدان عدة بمقاطعة النسخة المقبلة في حال مشاركة إسرائيل فيها.

وأعلنت هيئة "أفروتروس" الهولندية للإذاعة والتلفزيون اليوم، أنها ستقاطع المسابقة في حال مشاركة إسرائيل العام المقبل، وذلك بسبب الحرب على قطاع غزة، لتنضم إلى قائمة دول تهدد بالانسحاب من نسخة العام المقبل المقرر إقامتها في فيينا عاصمة النمسا، الدولة الفائزة بالمسابقة هذا العام.

وكانت أيرلندا الفائزة بمسابقة يوروفيجن 7 مرات أعلنت الخميس نيتها عدم المشاركة أيضا العام المقبل في حال بقاء إسرائيل في المنافسة. وفي مايو/أيار الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد إسرائيل من المسابقة الغنائية في المستقبل.

وقال مدير المسابقة مارتن غرين لوكالة الصحافة الفرنسية "نتفهم المخاوف والآراء، بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط".

وأضاف "أمام هيئات البث مهلة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول القادم لتأكيد مشاركتها في نسخة العام المقبل في فيينا. يعود لكل عضو أن يقرر ما إذا كان يرغب في المشاركة في المسابقة، وسنحترم قرار أي هيئة بث".

أعلنت شبكة البثّ العامّة الإيرلندية RTE، أنّ إيرلندا لن تشارك في مسابقة “يوروفيجن” إذا شاركت فيها “#إسرائيل” أيضًا.. وبهذا تنضم إيرلندا إلى آيسلندا وإسبانيا اللتين نشرتا في الأيام الأخيرة بيانات مشابهة. pic.twitter.com/vfuEPqIk9K — قدس فيد (@quds_feed) September 12, 2025

وينظم المسابقة اتحاد البث الأوروبي، وهو تحالف عالمي رائد لوسائل الإعلام العامة أسس عام 1950 بالتعاون مع أعضائه في أكثر من 35 دولة.

وفي الجمعية العامة الأخيرة لاتحاد البث الأوروبي في لندن في يوليو/تموز، ناقش أعضاؤه "الضغوط" المتعلقة بالسياسة والصراعات في العالم، بما في ذلك غزة، وقرروا إطلاق "حوار" داخلي عن هذا الموضوع، ومن المتوقع صدور توصيات بحلول نهاية العام.

إعلان

وأوضح غرين "نواصل التشاور مع كل أعضاء اتحاد البث الأوروبي لجمع آرائهم حول طريقة إدارة المشاركة والتوترات الجيوسياسية".

واستُبعدت سابقا دول من مسابقة يوروفيجن، منها بيلاروسيا في العام 2021 بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، في حين استُبعدت روسيا في العام التالي إثر حربها على أوكرانيا.

وأعلنت هيئة البث العام الهولندية "أفروتروس" اليوم أن مشاركتها في مسابقة يوروفيجن 2026 لن تكون ممكنة طالما بقيت إسرائيل عضوا في اتحاد الإذاعات الأوروبية.

وبررت الهيئة قرارها بالإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة التي ارتكتبها إسرائيل في غزة، واتهمت تل أبيب بـ"التدخل المُثبت خلال النسخة الأخيرة والتلاعب السياسي بالحدث".