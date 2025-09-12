الناتو يعلن تعزيز دفاعاته الجوية على جبهته الشرقية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم الجمعة، أن الحلف سيعزز دفاعاته على جبهته الشرقية عقب اختراق مسيّرات روسية الأجواء البولندية هذا الأسبوع.

وقال روته للصحفيين في بروكسل، إن الحلف سيطلق عملية "لتعزيز وضعنا على جبهتنا الشرقية بشكل أكبر".

وأصدر الأمر ببدء هذه العملية التي أطلقت عليها تسمية "الحارس الشرقي"، وفق ما أكد القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش.

وستبدأ العملية خلال "الأيام المقبلة" وستساهم فيها دول عدة في التحالف "بما فيها الدانمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها"، وفق روته.

وردا على سؤال بشأن تكاليف استخدام أنظمة أسلحة تقدّر بملايين اليوروهات للتصدي لمسيّرات أقل كلفة، خصوصا على المدى الطويل، قال الجنرال غرينكيفيتش إن حلف شمال الأطلسي يعمل على إيجاد حلول لذلك.

وشدّد على أن التحالف سيعمل على "ضمان الحصول على أسلحة أقل كلفة" لتوفير دفاع "مستدام" على المدى الطويل.

وأعلنت فرنسا إرسال 3 مقاتلات رافال لتعزيز الدفاع عن المجال الجوي البولندي. كما قرّرت ألمانيا المساهمة في تعزيز الدفاع عن المجال الجوي البولندي.

وقال غرينكيفيتش إن عملية الحارس الشرقي ستوفر "ردعا ودفاعا محدّدي الأهداف على نحو أكبر حيث ومتى تقتضي الضرورة".

وكانت مقاتلات "إف-16″ و"إف-35" من بولندا وهولندا قد أسقطت ما لا يقل عن 3 مسيّرات من أصل 19 دخلت المجال الجوي البولندي ليل الثلاثاء، ونفت روسيا مسؤوليتها عن الاختراق.