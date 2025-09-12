مناورات روسية بيلاروسية وقلق غربي متصاعد

باشرت روسيا وحليفتها بيلاروسيا، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية مشتركة واسعة وسط قلق غربي متصاعد خاصة من قِبل دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد أيام قليلة على انتهاك مسيّرات يعتقد أنها روسية، المجال الجوي لبولندا المجاورة.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تشمل هذه المناورات عمليات تتعلق بإدارة الوحدات العسكرية "في إطار الرد على أي عدوان" وتوجيه القوات إلى "استعادة وحدة وسلامة أراضي" روسيا وبيلاروسيا.

وتحمل المناورات اسم "زاباد-2025" (غرب-2025) في إشارة إلى أنها تجرى غرب حدود التحالف الروسي-البيلاروسي، إضافة إلى بحر بارنتس وبحر البلطيق، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع معدات عسكرية ثقيلة مثل المدرعات والمروحيات والسفن المشاركة في التدريبات. وردا على ذلك، أعربت بولندا وليتوانيا ولاتفيا الأعضاء في الناتو والمجاورون لبيلاروسيا عن استيائهم من هذه التدريبات المقامة قرب حدودهم.

مفاوضات سلام

في سياق متصل، قال الكرملين اليوم الجمعة إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة، واتهم الدول الأوروبية بعرقلة ما سماها عملية لا تزال موسكو منفتحة عليها.

وعقدت فرق تفاوض روسية وأوكرانية 3 جولات من المحادثات المباشرة خلال العام الجاري في إسطنبول، كان آخرها في 23 يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن عدة اتفاقيات لتبادل أسرى الحرب وجثث قتلى الحرب، لكن الجانبين لم يتوصلا حتى الآن إلى إطار اتفاق سلام محتمل.

وتتهم روسيا كييف بعدم الاعتراف بما تطلق عليه "الواقع على الأرض"، في حين تقول أوكرانيا إن موسكو تدعي الاهتمام بالمحادثات، بينما تواصل مساعيها للسيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية.

ولدى سؤال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف عما إذا كانت المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، أجاب أن "قنوات الاتصال قائمة وفعالة، لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبرها، لكن لأكون أكثر دقة هناك توقف في الوقت الحالي".

ورفضت موسكو بشدة مقترحات دول أوروبية وبريطانيا بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، والتي ربما تشمل نشر قوات من الناتو على الأرض بعد أي تسوية سلمية، وأكدت أنها لن تقبل مثل هذه الخطوة.