مقتل شخص في غارة من مسيّرة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم الجمعة مقتل شخص في غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتون جنوب البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة الضهور في بلدة عيترون، أدت إلى سقوط قتيل.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية كان يستقلها على طريق بلدة البازورية، بالإضافة إلى إصابة 5 أشخاص في غارة من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت بلدة كفر دونين جنوبي البلاد.

كما أعلنت الوزارة، الاثنين الماضي، مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع وجرود الهرمل شرقي لبنان، أعلن حزب الله لاحقا أن القتلى من عناصره.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن نحو 270 قتيلا و608 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت منذ أيام تبنيها خطة من 5 مراحل وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، وطلب رئيس الوزراء نواف سلام دعما أميركيا أكبر بالعتاد والمخصصات المالية لبسط سلطة حكومته على كامل الأراضي اللبنانية.

في المقابل، أكد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم أنه لن يسلم سلاحه إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف عدوانها والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.