مصدران عراقيان: لاصفقة وراء الإفراج عن تسوركوف

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مقربين من الحكومة العراقية قولهما إن إطلاق سراح الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف لم يتم بموجب أي اتفاق أو صفقة، بل نتيجة ضغوط مورست على "الخاطفين".

وقال أحد المصدرين إن "الجهة الخاطفة أفرجت عنها دون مقابل، ولم تُعقد أي صفقة"، في حين أكد المصدر الثاني أن الإفراج لم يتضمن "أي مبالغ مالية أو تبادل سجناء".

وكانت الحكومة العراقية قد وصفت محتجزي تسوركوف بأنهم "خارجون عن القانون"، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كتائب حزب الله العراقي هي من أفرجت عنها.

إليزابيث تسوركوف تكسر صمتها باتصال مع نتنياهو: تعرضت لظروف احتجاز قاسية في العراق.. ويجب تحرير الرهائن بغزة pic.twitter.com/P2EUQTQZmO — السابعة (@alsaabiea) September 12, 2025

ولمحت كتائب حزب الله سابقا إلى أنها غير ضالعة في عملية الخطف، لكن مصدرا داخل الفصيل أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الإفراج عنها جاء "لتجنيب العراق أي صراعات أو قتال".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الإفراج عنها قد يكون جزءًا من صفقة تبادل مع عناصر من حزب الله اللبناني محتجزين في إسرائيل، إلا أن مسؤولا لبنانيًا رفيعًا نفى علمه بأي ترتيبات من هذا النوع.

ولم يصدر تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما إذا كان الإفراج عن تسوركوف تم ضمن اتفاق أو تفاهمات غير معلنة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة دكتوراه في جامعة برينستون الأميركية، في زيارة لم تكن الأولى لها إلى هذا البلد.