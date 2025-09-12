ما دلالة إجماع أعضاء مجلس الأمن على إدانة عدوان إسرائيل على قطر؟

قال خبير في شؤون الأمم المتحدة إن صدور بيان بالإجماع -داخل مجلس الأمن الدولي– تضامنا مع قطر يؤكد رفض العدوان الإسرائيلي على دولة مستقلة ذات سيادة.

وأوضح الخبير عبد الحميد صيام -في مداخلة مع الجزيرة- أن البيان يؤكد ضرورة الوقوف مع القانون الدولي، لأن ما جرى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وكانت إسرائيل قد شنت عدوانا على قطر عصر الثلاثاء استهدفت فيه عددا من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين كان يجتمعون لبحث مقترح أميركي لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ قرابة عامين.

ورغم أن الخبير السياسي كان يتمنى أن يكون البيان رئاسيا لا صحفيا، فإن صيام رحب في الوقت ذاته بصدور البيان بإجماع كافة الأعضاء ومن بينهم الولايات المتحدة التي كانت تشذ في الغالب عن بقية الدول بمجلس الأمن وتحول دون اتخاذ أي قرار ضد إسرائيل.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 6 مرات لمنع المجلس الدولي من إدانة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة -منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023- وأسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وإجبار مليوني فلسطيني يعيشون بالقطاع على النزوح عشرات المرات.

ووفق صيام، فإن البيان الرئاسي جزء من مواثيق الأمم المتحدة، ويعتبر وثيقة رسمية تحفظ في أرشيفات مخرجات مجلس الأمن، في حين لا يدخل البيان الصحفي ضمن أرشيفات هذا المجلس.

وقد أدان أعضاء مجلس الأمن -في بيان صحفي- الهجمات الأخيرة التي وقعت في العاصمة القطرية، وأعربوا عن أسفهم البالغ لوفاة مدنيين على إثرها.

ووافقت الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس، بما فيها الولايات المتحدة، على البيان الذي لم يذكر إسرائيل بوصفها الجهة التي نفذت الهجمات.

وأكد أعضاء المجلس أهمية وقف التصعيد وشددوا على دعمهم لسيادة دولة قطر، كما أكدوا دعمهم للدور الرئيسي للدولة الخليجية في جهود الوساطة بالمنطقة.

ووصف الخبير في شؤون الأمم المتحدة ما حدث بأنه "عدوان واضح المعالم وجريمة متكاملة" لافتا إلى أن قطر ليست في حالة حرب ونزاع مع إسرائيل ولا يوجد حدود بينهما.

وأضاف "في هذه الحالة، فإن هذا العدوان يسمى جريمة حرب كبرى، وهي إحدى الجرائم الأربع التي تقوم عليها المحكمة الجنائية الدولية".

وبناء على ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تشذ عن هذا الركب وتتبنى عدوانا واضح المعالم وتقف ضد التيار داخل مجلس الأمن، كما أنه لا توجد تبعات لهذا البيان الصحفي مثل فرض عقوبات، مما حال دون معارضة واشنطن.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي استهدف مقرات سكنية لعناصر من (حماس) في الدوحة، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وعنصر من الأمن الداخلي القطري، مما أثار تنديدا عربيا ودوليا واسعا.

ومن جانبها أكدت الدوحة أن وجود عناصر من حماس على أراضيها تم بالاتفاق والتنسيق منذ البداية مع الولايات المتحدة، كما أن الوساطة التي قادتها قطر بالتشارك مع مصر لإنهاء الحرب في غزة أسفرت عن الإفراج عن عشرات الأسرى الإسرائيليين ولم تنجح آلة الحرب الإسرائيلية باستعادة أي أسير.