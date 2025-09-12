فرنسا وألمانيا تعززان الدفاع الجوي لبولندا بعد اختراق مسيّرات أجواءها

أعلنت فرنسا وألمانيا الخميس اتخاذ إجراءات لتعزيز الدفاع الجوي لبولندا، عشية انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بطلب من وارسو بعدما خرقت مجالها الجوي ليلة الأربعاء مسيّرات قالت إنها روسية، بينما نفت موسكو ذلك.

وأثار تسلّل حوالي 20 مسيّرة صدمة كبيرة في بولندا التي تطالب بتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أراضيها. وشددت وارسو وحلفاؤها على أن انتهاك المسيّرات لمجالها الجوي كان متعمدا، وهو ما تنفيه موسكو.

وفي رد أولي، أعلنت ألمانيا تمديد مشاركتها في مهمة لحلف الناتو لحماية المجال الجوي البولندي حتى نهاية العام، عبر مضاعفة عدد مقاتلات يوروفايتر المنشورة إلى 4.

ومن جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنشر 3 مقاتلات للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي والجانب الشرقي لأوروبا الى جانب الحلفاء في حلف الناتو، مؤكدا أنهم لن يخضعوا لما وصفه "بترهيب روسيا المتزايد".

أما بولندا، فطلبت رسميا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، حيث من المقرر أن تُعقد اليوم الجمعة في نيويورك. وقال وزير خارجيتها رادوسلاف سيكورسكي إن بلاده تسعى إلى "لفت انتباه العالم إلى هذا الهجوم غير المسبوق".

وأضاف أن الانتهاك "ليس اختبارا لبولندا فقط بل أيضا لحلف شمال الأطلسي برمته وليس على الصعيد العسكري فقط بل السياسي أيضا".

وفي خطوة احترازية، أعلنت بولندا أعلنت صباح الخميس أنها حدت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية.

"عن طريق الخطأ"

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هذا الانتهاك الروسي قد يكون حصل "عن طريق الخطأ"، وقال إنه غير راض "عن أيّ شيء يتعلّق بهذا الوضع برمّته".

من جهته، ندّد حلف شمال الأطلسي الأربعاء بـ"التصرف المتهور" لموسكو، بينما نددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بـ"أخطر انتهاك للمجال الجوي الأوروبي من جانب روسيا منذ بدء الحرب".

إعلان

كما من المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى كييف اليوم الجمعة في أول زيارة خارجية لها منذ توليها المنصب، لتؤكد التزام بريطانيا تجاه أوكرانيا من خلال زيادة قدرها 142 مليون جنيه إسترليني (192.75 مليون دولار) في المساعدات التي سيتم تقديمها خلال فترة الشتاء.

تحذير روسي

بالمقابل، وتعقيبا على الإجراءات البولندية، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بولندا إلى "التفكير في عواقب مثل هذه الخطوات المدمرة، ومراجعة قرارها في أقرب وقت".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي روسي قوله إن الاتهامات بالتوغل "لا أساس لها من الصحة". وقال إن بولندا "لم تقدم دليلا على أن الطائرات المسيرة التي أسقطتها كانت من روسيا".

وأحجم الكرملين عن التعليق على الحادث، لكن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف قال إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "دائما ما يتهمان روسيا بالاستفزازات. وفي كثير من الأحيان دون حتى محاولة تقديم أي حجة على الأقل".

ودعت الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي والداعمة دبلوماسيا لموسكو، الأطراف المعنية إلى "الحوار".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري "تأمل الصين أن تحل كل الأطراف المعنية بطريقة مناسبة خلافاتها بالحوار والتشاور".