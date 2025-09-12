فرنسا تعد بتشديد الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تنوي تشديد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، معربا عن أمله في أن تبدل بعض دول الاتحاد الأوروبي موقفها الرافض لمعاقبة إسرائيل.

وصرح بارو -في حديث لإذاعة فرانس إنتر اليوم الجمعة- بأن "ما يحدث في غزة من مجاعة وما يحدث في الضفة الغربية من استيطان ومن حصار مالي للسلطة الفلسطينية، كل هذا غير مقبول. علينا زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية".

وأكد الوزير الفرنسي أن إقامة الدولة الفلسطينية هو "الحل الوحيد" من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، لأن "البديل الوحيد هو حالة حرب دائمة".

وأشار بارو إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غياب الإجماع، لكنه رأى أن الأمر قد يتبدل.

وقال إن "رئيسة المفوضية الأوروبية أبدت -للمرة الأولى في خطابها أمام البرلمان الأوروبي الأربعاء- انفتاحا على معاقبة بعض المسؤولين الإسرائيليين وإعادة النظر في بعض الأبعاد التجارية في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

في الوقت نفسه، دعا الوزير الفرنسي إلى إدانة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إحياء حل الدولتين وينص صراحة على إقصاء حماس من الحكم في قطاع غزة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 64 ألف شهيد و163 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 411 فلسطينيا، بينهم 142 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.