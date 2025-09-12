أخبار|غانا

غانا تنضم للدول الأفريقية الموافقة على استقبال مرحلي أميركا

epa12292925 Ghana's President John Mahama speaks during the burial ceremony of late defense minister Edward Omane Boamah and environment minister Ibrahim Murtala Muhammed at the Military Cemetery in Accra, Ghana, 10 August 2025. Ghana's defense and environment ministers were killed, along with six other crew and passengers, when the military Z9 helicopter they were traveling on crashed in the Ashanti region on 06 August. EPA/FRANK KPORFOR
الرئيس الغاني جون ماهاما (الأوروبية)
Published On 12/9/2025
آخر تحديث: 13:19 (توقيت مكة)

أعلن الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما أن بلاده وافقت على استقبال مواطنين من دول غرب أفريقيا جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، مؤكدا أن 14 شخصا وصلوا بالفعل إلى أكرا، بينهم نيجيريون ومواطن من غامبيا، قبل أن تسهّل السلطات عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضح ماهاما، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن القرار جاء استجابة لطلب من واشنطن بقبول "رعايا دول ثالثة" من غرب أفريقيا، مبررا ذلك بأن مواطني المنطقة "لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول غانا".

ولم يحدد الرئيس الغاني سقفا لعدد المبعدين الذين يمكن أن تستقبلهم بلاده.

تصميم خاص خريطة غانا
خريطة غانا (الجزيرة)

سياسة أميركية متشددة

يأتي هذا التطور في ظل تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياساتها تجاه الهجرة، وسعيها لترحيل أعداد كبيرة من المقيمين غير النظاميين، بما في ذلك إرسال بعضهم إلى دول ثالثة في أفريقيا.

وخلال الأشهر الماضية، رحّلت الولايات المتحدة 5 أشخاص إلى إسواتيني (سوازيلاند سابقا) و8 إلى جنوب السودان في يوليو/تموز، كما استقبلت رواندا 7 مبعدين في أغسطس/آب بعد اتفاق مع واشنطن لنقل ما يصل إلى 250 شخصا، كما أعربت أوغندا عن موافقتها على استقبال مبعدين.

ضغوط دبلوماسية

وكان ترامب قد استضاف 5 من رؤساء دول غرب أفريقيا في البيت الأبيض يوم التاسع من يوليو/تموز، وقالت مصادر لوكالة رويترز إن أحد أهداف اللقاء كان حثهم على استقبال مبعدين من دول أخرى، غير أن ماهاما لم يشارك في ذلك الاجتماع.

ويثير هذا النوع من الترتيبات مخاوف لدى بعض المرحّلين بشأن سلامتهم في الدول التي يُنقلون إليها، في وقت تواصل فيه واشنطن اتصالاتها مع عدد من الحكومات الأفريقية لتوسيع نطاق هذه السياسة.

المصدر: وكالات

