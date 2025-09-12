غانا تنضم للدول الأفريقية الموافقة على استقبال مرحلي أميركا

أعلن الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما أن بلاده وافقت على استقبال مواطنين من دول غرب أفريقيا جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، مؤكدا أن 14 شخصا وصلوا بالفعل إلى أكرا، بينهم نيجيريون ومواطن من غامبيا، قبل أن تسهّل السلطات عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضح ماهاما، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن القرار جاء استجابة لطلب من واشنطن بقبول "رعايا دول ثالثة" من غرب أفريقيا، مبررا ذلك بأن مواطني المنطقة "لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول غانا".

ولم يحدد الرئيس الغاني سقفا لعدد المبعدين الذين يمكن أن تستقبلهم بلاده.

سياسة أميركية متشددة

يأتي هذا التطور في ظل تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياساتها تجاه الهجرة، وسعيها لترحيل أعداد كبيرة من المقيمين غير النظاميين، بما في ذلك إرسال بعضهم إلى دول ثالثة في أفريقيا.

وخلال الأشهر الماضية، رحّلت الولايات المتحدة 5 أشخاص إلى إسواتيني (سوازيلاند سابقا) و8 إلى جنوب السودان في يوليو/تموز، كما استقبلت رواندا 7 مبعدين في أغسطس/آب بعد اتفاق مع واشنطن لنقل ما يصل إلى 250 شخصا، كما أعربت أوغندا عن موافقتها على استقبال مبعدين.

ضغوط دبلوماسية

وكان ترامب قد استضاف 5 من رؤساء دول غرب أفريقيا في البيت الأبيض يوم التاسع من يوليو/تموز، وقالت مصادر لوكالة رويترز إن أحد أهداف اللقاء كان حثهم على استقبال مبعدين من دول أخرى، غير أن ماهاما لم يشارك في ذلك الاجتماع.

ويثير هذا النوع من الترتيبات مخاوف لدى بعض المرحّلين بشأن سلامتهم في الدول التي يُنقلون إليها، في وقت تواصل فيه واشنطن اتصالاتها مع عدد من الحكومات الأفريقية لتوسيع نطاق هذه السياسة.