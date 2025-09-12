عمال كوريون جنوبيون يعودون إلى بلادهم بعد إفراج واشنطن عنهم

وصل اليوم الجمعة مئات العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفتهم سلطات الهجرة الأميركية في عملية دهم الأسبوع الماضي، إلى بلادهم في طائرة مستأجرة حطت في مطار إنشيون الدولي.

وبعد إقلاعها من أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية حطت طائرة بوينغ 747-8، استأجرتها الخطوط الكورية وعلى متنها أكثر من 310 كوريين جنوبيين، في المطار الكوري الجنوبي الرئيسي بإنشيون.

وكان العمال الكوريين ضمن 475 شخصا احتجزوا خلال مداهمة قامت بها سلطات الهجرة الأميركية يوم 4 سبتمبر/أيلول الجاري على مصنع بطاريات تحت الإنشاء تابع لشركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا الأميركية.

وذكرت كوريا الجنوبية في وقت لاحق أنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إخلاء سبيل العمال.

تأثير على الاستثمارات

وبعد مداهمة المصنع واعتقال العمال الكوريين الجنوبيين، وصف الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عملية الدهم بأنها "مثيرة للدهشة"، مشيرا إلى أنه قد يكون لها تأثير حاد على الاستثمارات المستقبلية.

وحمّل لي "الاختلافات الثقافية" مسؤولية عملية الدهم، مشيرا إلى أنه لا يُنظر في بلاده إلى المواطنين الأميركيين الذين يُدرّسون اللغة الإنجليزية رغم أن تأشيراتهم سياحية، على أنهم يشكّلون "مشكلة كبيرة".

وقال إنه "يجب أن يقوم شخص ما بتركيب الآلات، والقوى العاملة اللازمة ببساطة غير موجودة محليا في الولايات المتحدة"، مضيفا أن الشركات اعتمدت على جلب مهندسيها لفترات قصيرة لتدريب العمال المحليين، "لكن الآن، يتم رفض حتى هذا الطلب الأساسي".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن كريستوفر لانداو، نائب وزير الخارجية الأميركي، سيزور سيول قريبا لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال.

وتعد مداهمة العمال الكوريين أكبر عملية لإدارة الهجرة في موقع واحد منذ أن أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته ضد المهاجرين غير النظاميين منذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني.