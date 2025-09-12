شرطة الهجرة الأميركية تقتل مهاجرا بدعوى مقاومة السلطات

أعلنت السلطات الأميركية أن عنصرا من شرطة الهجرة قتل مهاجرا غير نظامي في ضواحي شيكاغو، اليوم الجمعة، بعدما حاول الفرار وقاد سيارته في اتجاه قوة من الشرطة.

واتهمت وزارة الأمن الداخلي المهاجر غير النظامي واسمه سيلفريو فييغاس غونزالس بأنه "رفض اتباع أوامر سلطات إنفاذ القانون وقاد سيارته باتجاه عناصر قوة من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك" خلال إيقافها للسيارات في المنطقة. وأضافت أنه "صدم بسيارته شرطيا وجرّه مسافة طويلة".

من جانبها، قالت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بيان إن المشتبه به قاوم عناصرها، وإن واحدا منهم "خوفا على حياته، أطلق النار من سلاحه وأصابه".

وتنفذ هذه الوكالة الفدرالية عمليات دهم واعتقال واسعة ضمن حملة إدارة دونالد ترامب على الهجرة غير النظامية، لكنها واجهت احتجاجات في شيكاغو ومناطق أخرى.

وانتُخب ترامب -لولايته الثانية غير المتتابعة- بعد حملة وعد فيها بإنهاء ما أسماه "غزو" المهاجرين غير النظاميين للولايات المتحدة، وتنفذ إدارته حاليا أكبر برنامج للترحيل الجماعي، وقد وافقت دول في أفريقيا وأميركا اللاتينية على استقبال أعداد من المرحلين.