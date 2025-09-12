سوريا تؤكد التزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي -اليوم الجمعة- أن بلاده ملتزمة بالمضي قدما في تدمير الأسلحة الكيميائية التي خلفها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيرا إلى أن سوريا تحتاج إلى دعم دولي لإنجاز هذه المهمة.

وقال علبي، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول آخر التطورات في الشرق الأوسط وسوريا، إن بلاده ماضية في عملية بناء جديدة تهدف إلى التخلص من آثار الماضي ومعالجة الملفات الشائكة، وعلى رأسها تدمير الأسلحة الكيميائية رغم التركة الثقيلة التي خلفها نظام الأسد من قمع وحرب واستبداد.

وأشار علبي إلى أن الحكومة السورية وقعت اتفاقا تاريخيا بشأن امتياز وحصانات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وموظفيها، "انطلاقا من الحرص على توفير الإطار القانوني والآليات الكفيلة بتحقيق التقدم في عمل المنظمة".

وأضاف أن دمشق تدرك حجم التحديات المرتبطة بتقييم وتدمير البرنامج الكيميائي الذي "أحاطه نظام الأسد بسرية وبنية أمنية معقدة صُممت للتحايل"، مؤكدا أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب دعما بالخبرة التقنية والمعدات اللازمة وجهودا مضنية وتعاونا دوليا واسعا.

واستحضر المندوب السوري الذكرى الـ12 لهجوم الغوطة الكيميائي في 21 أغسطس/آب 2013، واصفا إياه بأنه "أكبر مجزرة بالسلاح الكيميائي في العقود الثلاثة الأخيرة"، مشيرا إلى أن ذوي الضحايا والناجين تمكنوا هذا العام لأول مرة من إحياء ذكراها علنا "بعد سنوات من القهر والتهجير والترهيب".

وكشف أن الناجين وعائلات الضحايا استُقبلوا هذا العام في القصر الرئاسي بدمشق، حيث استمع رئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى مطالبهم ومخاوفهم، مؤكدا أن "سوريا الجديدة لن تسمح بأن يُصاب أي شخص بالسلاح الكيميائي بعد اليوم، وستبذل كل الجهود لمساءلة المتورطين".