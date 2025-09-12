خليل الحية يؤدي صلاة الجنازة على شهداء القصف الإسرائيلي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الجمعة- أن رئيسها في غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية أدى صلاة الجنازة -أمس الخميس- على نجله والمرافقين الذين استشهدوا بالقصف الإسرائيلي على منزله بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لتصريح صحفي نشرته الحركة فقد أدى الحية صلاة الجنازة "بعد ترتيبات أمنية خاصة في دولة قطر".

وجاء بيان الحركة ليضع حدا للعديد من الشائعات والأنباء التي تحدثت عن أن الحية قد أصيب في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدفه وأعضاء من المكتب السياسي.

وكانت قطر قد شيعت بعد صلاة عصر أمس الخميس في العاصمة الدوحة شهداء الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مبانيَ سكنية في الدوحة الثلاثاء الماضي، وذلك بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واستهدفت إسرائيل بهجوم صاروخي أول أمس الثلاثاء، مباني سكنية في الدوحة، يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس، لكن الحركة قالت إن كبار مسؤوليها نجوا، في حين استشهد 5 من أعضائها إضافة إلى عنصر في قوات الأمن القطرية.