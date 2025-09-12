رئيس وزراء قطر يلتقي ترامب اليوم

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية قبيل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك.

وأفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض للجزيرة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري التقى جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضح المصدر نفسه أن لقاءات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع فريق الأمن القومي تركز على غزة.

اجتماع موسع في البيت الأبيض بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومسؤول أمريكي يقول للجزيرة إن اللقاء يبحث ملف #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/pzjYWkBWnQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 12, 2025

وتأتي هذه اللقاءات بعد مشاركة رئيس وزراء قطر أمس الخميس في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي أدان خلالها المجلس، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وسبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقب الهجوم، أعرب خلاله عن شجبه للاعتداء الإسرائيلي، مؤكدا أن "الهجوم لم يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

كما قال ترامب في وقت سابق إن الهجوم على دولة قطر كان قرارا اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر مجددا.

ولاحقا، قال ترامب إنه يأمل ألا يؤثر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في الدوحة على جهود إنجاز صفقة استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة. وأضاف قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى نيويورك أنه يريد أن "يتم إطلاق سراح الرهائن قريبا".