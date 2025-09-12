ترامب: آمل ألا يؤثر الهجوم الإسرائيلي على قطر بمفاوضات صفقة التبادل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس إنه يأمل ألا يؤثر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة على جهود التوصل لصفقة لتحرير الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف ترامب قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى نيويورك أنه يريد أن يتم إطلاق سراح الأسرى قريبا، قائلا "نأمل ألا يؤثر عليها إطلاقا. نريد إطلاق سراح الرهائن، ونريد أن يتم ذلك قريبا. نأمل ألا يؤثر ذلك على الصفقة".

من جهة أخرى، أفادت صحيفة بوليتيكو الخميس بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الولايات المتحدة بمسؤولين أميركيين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي ووضع محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل التقرير عن مصدر أنه من المتوقع أن يلتقي المسؤول القطري بالرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

يأتي ذلك فيما أكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم إن الجريمة الإسرائيلية النكراء باستهداف وفد التفاوض بالدوحة لن تفلح في تغيير مواقف الحركة الراسخة، ومطالبها الواضحة بوقف العدوان.

وأضاف برهوم أن الجريمة لم تستهدف الوفد المفاوض فقط بل مسار التفاوض برمته، ودور الوسطاء في قطر ومصر، وتعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.

وشدد على أن التهديدات باغتيال قادة حماس لن تفلح في كسر صمودها ومقاومتها دفاعا عن الشعب الفلسطيني.

وقال إن المحاولة الفاشلة لاغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة تعكس بحث الاحتلال عن صورة نصر وهمية، وتثبت أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو وحكومته يتحملان وحدهما مسؤولية عرقلة المفاوضات.

يذكر أن مصر وقطر والولايات المتحدة تقوم بجهود وساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرت آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في الدوحة أسابيع عدة برعاية الوسطاء، قبل أن تنتهي في 25 يوليو/تموز الماضي من دون أن تسفر عن أي نتيجة.

ووافقت حماس في أغسطس/آب الماضي على مقترح جديد تلقته من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكن الطرف الإسرائيلي لم يصدر أي قرار بشأن المقترح.

وقصفت إسرائيل الثلاثاء الماضي مقرات سكنية لحماس في العاصمة القطرية الدوحة، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وأحد أفراد الأمن الداخلي القطري. وقد أثار هذا الاعتداء الإسرائيلي على قطر -الوسيط الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار- تنديدا عربيا ودوليا واسعا.