بدأت أمس الخميس محاكمة راين روث المتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترامب في مضمار للغولف في فلوريدا عام 2024 قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد اختيار هيئة المحلفين على مدى 3 أيام.

وأجازت القاضية آيلين كانون للمتهم البالغ من العمر 59 عاما، الدفاع عن نفسه من دون توكيل محام.

وقد دفع روث ببراءته من 5 تهم، منها محاولة اغتيال مرشح رئاسي وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، ومن المتوقع أن تستمر محاكمته أسبوعين إلى 4 أسابيع.

ويواجه روث أيضا تهم حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني نظرا لسجله الجنائي، وحيازة سلاح ناري برقم تسلسلي غير واضح، وحيازة سلاح ناري بغرض ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي.

ونقلت وسائل إعلام أميركية أن القاضية قاطعت بعد دقائق مرافعته التي تطرّق فيها إلى تاريخ البشرية والصراعات في العالم.

وبعد مرافعات الادعاء التي استمرت 45 دقيقة، طلبت القاضية من روث احترام "هيبة المحكمة"، لكنه استمر في النهج نفسه، لتعلن كانون أمام هيئة المحلفين -المؤلفة من 12 شخصا- انتهاء المرافعات الافتتاحية، وطلبت من الادعاء استدعاء الشاهد الأول.

سياق مشحون

وتأتي محاكمة روث في وقت يتزايد فيه القلق بشأن العنف السياسي في الولايات المتحدة، عقب مقتل الناشط تشارلي كيرك خلال مشاركته في فعالية بولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، حيث قُتل برصاصة قناص عندما كان يجيب عن أسئلة حول العنف المسلح، خلال مشاركته في فعالية جامعية حضرها 3 آلاف شخص بجامعة في ولاية يوتا.

مكتب شرطة مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا الأمريكية ينشر مقطع فيديو للحظة القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال #ترامب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Krge0NJycc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2024

إعلان

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2024 رصد عملاء جهاز الخدمة السرية المكلفين حماية كبار الشخصيات السياسية الأميركية، روث حاملا سلاحا قرب مضمار الغولف حيث كان ترامب، وتمّ توقيفه بعد ذلك.

وكانت هذه المرة الثانية يواجه فيها ترامب محاولة اغتيال، بعد أن نجا من محاولة أخرى في 13 يوليو/تموز 2024 أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقام يومها توماس ماثيو كروكس البالغ 20 عاما، بإطلاق رصاصات عدة نحو ترامب قبل أن يُرديه عناصر جهاز الخدمة السرية.

أما ترامب فقد أصيب بشكل طفيف في أذنه وسال الدم على وجهه، قبل أن يقوم عناصر الحماية بنقله من المكان وهو يرفع قبضته لتحية مؤيديه.