211 قتيلا وجريحا ضحايا الغارات الإسرائيلية على اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي نفذته إسرائيل أمس الأول الأربعاء على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف، إلى 211 قتيلا وجريحا.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين في بيان لها مساء أمس الخميس، "إن العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف تسبب بمقتل 46 مواطنا منهم 5 أطفال و11 امرأة، في حين أصيب 165 آخرون منهم 31 طفلا و29 امرأة".

وأوضح البيان أن عدد الضحايا في العاصمة صنعاء، بلغ 38 قتيلا و147 جريحا، بينما بلغ عدد الضحايا في مديرية الحزم بمحافظة الجوف 8 قتلى و18 جريحا.

وبحسب البيان، فإن فرق الدفاع المدني تواصل العمل في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا في الأحياء والأعيان المستهدفة من قبل إسرائيل.

وأفادت الحصيلة السابقة للضحايا مساء أمس الأول الأربعاء بمقتل 35 وإصابة 131 آخرين، وقال المتحدث باسم الوزارة أنيس الأصبحي أمس الخميس إن الحصيلة الجديدة للذين "سقطوا بالجريمة الصهيونية الغادرة غير نهائية".

عدوان وضحايا

وشنت إسرائيل أمس الأول الأربعاء الماضي عدة غارات على صنعاء ومحافظة الجوف، مستهدفة مقر صحفية 26 سبتمبر (التوجيه المعنوي) التابعة لوزارة الدفاع، وصحيفة اليمن في صنعاء في حي التحرير، ومبنى الأحوال المدنية وفرع البنك المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وفقا للحوثيين.

وتسببت الغارات على حي التحرير بتضرر العديد من المنازل المجاورة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن الضربات الجوية استهدفت معسكرات ومقر دائرة الإعلام العسكري (التوجيه المعنوي) ومواقع لتخزين الوقود، مؤكدا أنها جاءت ردا على "اعتداءات الحوثيين ضد إسرائيل".

وجاءت الهجمات في أعقاب غارة جوية على صنعاء في 30 أغسطس/ آب الماضي أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء، في أول هجوم من نوعه يستهدف كبار المسؤولين.

وفي وقت سابق أمس الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عمليتي إطلاق من اليمن، إحداها لصاروخ والأخرى لطائرة مسيرة.

وأعلن الحوثيون في وقت لاحق المسؤولية عنهما. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن هذا جاء أيضا "في إطار الرد على العدوان الصهيوني الغادر الغاشم على بلدنا".

ومنذ اندلاع حرب غزة، هاجم الحوثيون، سفنا في البحر الأحمر فيما يصفونه بأنه جهد لإسناد الفلسطينيين في غزة، كما أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل.