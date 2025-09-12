إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس واستنفار لقوات الاحتلال

أصيب إسرائيليان، وصفت جراح أحدهما بالمتوسطة إلى الخطرة، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني داخل فندق بمنطقة القدس، اليوم الجمعة، وقد باركتها المقاومة الفلسطينية باعتبارها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان إنها اعتقلت منفذ العملية وهو شاب من مخيم شعفاط شمال القدس، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال آخرين يشتبه في مساعدتهم للمنفذ.

ودفع الاحتلال بقوات كبيرة من حرس الحدود إلى مكان العملية التي تأتي في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها شابان فلسطينيان داخل محطة حافلات مركزية شمال القدس يوم الاثنين الماضي وأسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة آخرين.

#شاهد| من مكان عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة إثنين من المستوطنين في فندق "تسوفا" بجبال القدس المحتلة. pic.twitter.com/626Zg0Tu5u — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 12, 2025

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن "عملية الطعن البطولية التي نفذها أحد أبطال فلسطين في مدينة القدس ظهر اليوم الجمعة، تأتي ردا طبيعيا على جرائم العدو الإرهابي وقطعان مستوطنيه، وتشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف مد المقاومة المتجذر في نفوس أبناء شعبنا".

وأضاف البيان أن "العمليات المتواصلة التي ينفذها شباب فلسطين الثائر ضد جنود الاحتلال المجرمين، تأتي في ظل حرب الإبادة المتواصلة في غزة والضفة الغربية، وجرائم العدو الممتدة التي طالت دولنا العربية الشقيقة، وكان آخرها استهداف وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة".

وأكدت حماس أن خيار المواجهة مع المحتل "هو الرد الطبيعي على جرائمه ومجازره الوحشية في قطاع غزة واعتداءات المستوطنين الفاشيين في مدن وقرى الضفة والقدس، ومحاولاته المستميتة لفرض الضم والتهجير".

في تلك الأثناء، واصل جيش الاحتلال إجراءاته الانتقامية بعد عملية إطلاق النار في القدس، الاثنين الماضي، إذ قالت مصادر للجزيرة إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس ودهمت منازل منفذي العملية اللذين استشهدا عقب الهجوم.