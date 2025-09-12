أخبار|فلسطين

إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس واستنفار لقوات الاحتلال

epa12370903 Israeli police officers work at the scene of a stabbing incident at a hotel in Kibbutz Tzuba, central Israel, 12 September 2025. According to Israeli authorities, two people have been wounded in a suspected stabbing attack at a hotel in Kibbutz Tzuba, near Jerusalem. The alleged assailant, a resident of the Shuafat neighborhood in East Jerusalem, has been arrested, police said. EPA/ABIR SULTAN
عناصر من شرطة الاحتلال في مدخل الفندق (الأوروبية)
Published On 12/9/2025
|
آخر تحديث: 17:56 (توقيت مكة)

حفظ

أصيب إسرائيليان، وصفت جراح أحدهما بالمتوسطة إلى الخطرة، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني داخل فندق بمنطقة القدس، اليوم الجمعة، وقد باركتها المقاومة الفلسطينية باعتبارها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان إنها اعتقلت منفذ العملية وهو شاب من مخيم شعفاط شمال القدس، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال آخرين يشتبه في مساعدتهم للمنفذ.

ودفع الاحتلال بقوات كبيرة من حرس الحدود إلى مكان العملية التي تأتي في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها شابان فلسطينيان داخل محطة حافلات مركزية شمال القدس يوم الاثنين الماضي وأسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة آخرين.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن "عملية الطعن البطولية التي نفذها أحد أبطال فلسطين في مدينة القدس ظهر اليوم الجمعة، تأتي ردا طبيعيا على جرائم العدو الإرهابي وقطعان مستوطنيه، وتشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف مد المقاومة المتجذر في نفوس أبناء شعبنا".

وأضاف البيان أن "العمليات المتواصلة التي ينفذها شباب فلسطين الثائر ضد جنود الاحتلال المجرمين، تأتي في ظل حرب الإبادة المتواصلة في غزة والضفة الغربية، وجرائم العدو الممتدة التي طالت دولنا العربية الشقيقة، وكان آخرها استهداف وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة".

وأكدت حماس أن خيار المواجهة مع المحتل "هو الرد الطبيعي على جرائمه ومجازره الوحشية في قطاع غزة واعتداءات المستوطنين الفاشيين في مدن وقرى الضفة والقدس، ومحاولاته المستميتة لفرض الضم والتهجير".

إعلان

في تلك الأثناء، واصل جيش الاحتلال إجراءاته الانتقامية بعد عملية إطلاق النار في القدس، الاثنين الماضي، إذ قالت مصادر للجزيرة إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس ودهمت منازل منفذي العملية اللذين استشهدا عقب الهجوم.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية + الصحافة الفلسطينية

إعلان