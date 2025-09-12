الاحتلال يواصل اعتداءاته بطولكرم والمقاومة تنفذ عملية بجنين

قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال تجرف بيوتا زراعية في محيط مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، وذلك عقب تنفيذها حملة اعتقالات واسعة شملت نحو 1500 فلسطيني في المدينة، قبل أن تفرج عن مئات منهم.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حظر التجول عن الفلسطينيين في المدينة، في حين قال مكتب الارتباط الفلسطيني للجزيرة إنه بالتزامن مع ذلك سيتم فتح بعض الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت حصارها على طولكرم منذ ظهر أمس الخميس، بعد أن أغلقت البوابات العسكرية عند مدخل جسر جبارة جنوبا، وحاجز عناب شرقا، ومنعت مرور المركبات، كما أطلقت النار بكثافة تجاه المواطنين والمركبات قرب حاجز "نيتساني عوز".

وكان ذلك بالتزامن مع تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول للمصابين، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأصيب عدد من جنود الاحتلال بجروح، أحدهم بحالة خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة، استهدفت آلية عسكرية قرب حاجز نيتساني عوز/معبر 104 غرب المدينة.

في السياق ذاته قالت مصادر للجزيرة، إن قوات الاحتلال وضعت حواجز إسمنتية بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم.

إصابات واقتحامات

من جهة أخرى، قالت مصادر للجزيرة بعد ظهر اليوم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في اقتحام مخيم الفارعة جنوبي طوباس حيث داهمت عددا من المنازل.

وفي رام الله أصاب الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين بالرصاص في قرية دير جرير شرق المدينة.

يأتي ذلك بينما، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس شمال الضفة وبلدة بيت فوريك إلى الشرق منها.

وخلال الاقتحام، دهم الجيش عددا من أحياء البلدة القديمة ومحيطها وفتش متجرا، بينما دهم منزلين وفتشهما في بلدة بيت فوريك دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وجنوب الضفة، قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدتي دورا ودير سامت غرب مدينة الخليل، ودهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتدت على بعض الفلسطينيين بالضرب.

عملية للمقاومة

يأتي ذلك بينما قالت سرايا القدس-كتيبة جنين إنه بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتها القتالية في جنين، أكد العناصر تمكنهم صباح اليوم من إيقاع الآليات العسكرية الإسرائيلية على سور إحدى البلدات بحقل من النيران محققين إصابات مؤكدة.

إعلان

ويوم أمس وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- اتفاقية خطة "إي 1" لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس.

وقال في كلمة له إن الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست "معاليه أدوميم" بل غور الأردن.

وأضاف أنه سيكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في إسرائيل، وأكد نتنياهو أنه لن تقام أي دولة فلسطينية، كما سبق أن تعهد بذلك، وأكد أنه يعمل بعزم على كل الجبهات لتحقيق أبدية إسرائيل.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، أدت عمليات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت 64 ألفا و718 شهيدا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.