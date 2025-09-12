الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي للتنديد بالهجوم على قطر

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، أنها استدعت نائب السفير الإسرائيلي في أبو ظبي لإبلاغه إدانتها للهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، الثلاثاء الماضي، مؤكدة أن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي استدعت ديفيد هورساندي نائب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات وأبلغته "إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأكدت الوزيرة الإماراتية أن "هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأضافت الهاشمي أن "أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك".

وشددت على أن "استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله".

وقد دان مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي البيان الصادر عن المجلس، أكدت الدول الـ15 الأعضاء جميعا "إدانتها للضربات الأخيرة على الدوحة"، و"دعمها سيادة قطر وسلامة أراضيها".