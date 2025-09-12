الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الحرب ووقف دوامة الجوع في السودان

دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -أمس الخميس- إلى إنهاء الصراع في السودان، محملا الحرب في هذا البلد مسؤولية معاناة 25 مليون شخص من الجوع الحاد، أي حوالي نصف مجموع السكان.

وقال المتحدث الأممي -في مؤتمره الصحفي اليومي- إن نقص التمويل يُجبر برنامج الأغذية العالمي للمرة الأولى على سحب الدعم من المناطق التي يمكن له الوصول إليها.

وأكد أن البرنامج لا يملك من الموارد سوى ما يكفي لدعم 4 ملايين شخص شهريا، وهو ما يعادل شخصا واحدا فقط من بين 6 أشخاص محتاجين للمساعدة، ونصف ما كان برنامج الأغذية العالمي يخطط للوصول إليهم.

وقال دوجاريك إن ملايين الأشخاص في السودان يحرمون من المساعدات المنقذة للحياة، إذ يُضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إعطاء الأولوية للذين يواجهون أشد مستويات الجوع.

ويحذر البرنامج من أن الأزمة في السودان تتجه نحو ذروة كارثية أخرى مع بدء موسم الجفاف وتفاقم الجوع خلال سبتمبر/أيلول، مما يدفع ملايين الأشخاص إلى هاوية الجوع الشديد.

كما حث المتحدث باسم الأمين العام الأممي المجتمعَ الدولي على تكثيف جهوده وتمويل العمليات الإنسانية في السودان.