اقتحام واسع لمخيم شعفاط بالقدس والاحتلال يواصل حملته بطولكرم

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة، بعد ظهر اليوم الجمعة، في حين واصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية الواسعة في محافظة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.

ففي القدس، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش والمخابرات مخيم شعفاط، حيث دهمت منزل الشاب محمد محمود الشوامرة، الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية طعن داخل فندق غربي المدينة أسفرت عن إصابة مستوطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز بشكل مكثف، مما أدى إلى إصابة شابين، أحدهما في رقبته ووصفت حالته بالخطرة، في حين منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وانتشرت القوات في أزقة المخيم وشوارعه، في حين تتمركز القناصة على أسطح المنازل، وحلقت مروحية عسكرية فوق المنطقة، كما واصلت المخابرات احتجاز شقيقي الشوامرة منذ ساعات الظهيرة.

وأصيب إسرائيليان، وصفت جراح أحدهما بالمتوسطة إلى الخطرة، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني داخل فندق بمنطقة القدس، اليوم الجمعة.

وفي بلدة قطنة شمال غرب القدس، اقتحمت قوة من الجيش منزل عائلة الشهيد محمد بسام طه، الذي استشهد قبل أيام برفقة مثنى عمرو برصاص الاحتلال بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار ضد مستوطنين في حي "راموت" الاستيطاني بالقدس المحتلة.

وأخلت القوات الإسرائيلية شقة العائلة وأغلقتها بألواح معدنية، وسلمت صاحب البناية قرارا بالاستيلاء عليها، وأدى إطلاق قنابل الغاز صوب الأهالي إلى اندلاع حريق في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

حملة واسعة في طولكرم

بالتوازي، واصلت قوات الاحتلال حملتها العسكرية الواسعة في محافظة طولكرم، شملت مداهمة أحياء سكنية وتحويل مبان إلى ثكنات عسكرية، حيث دهمت منازل في الحي الجنوبي ومحيط مسجد القسام، إضافة إلى منطقة جبل السيد في ضاحية ذنابة شرق المدينة، واعتقلت عشرات المواطنين بعد إخضاعهم للتحقيق والتفتيش، وأجبرتهم على السير مشيا في طوابير طويلة باتجاه شارع نابلس قبل الإفراج عنهم لاحقا.

وانتشرت قوات الاحتلال في أحياء مختلفة من المدينة ومخيمها، بينها الحي الغربي وضاحية عزبة الجراد، مع تفتيش دقيق للمنازل ومنع حركة التنقل، كما أقدمت جرافات الاحتلال على هدم بيوت بلاستيكية زراعية في ضاحية ذنابة، وأغلقت مقطعا من شارع نابلس قرب مخيم نور شمس بالمكعبات الإسمنتية.

ويأتي هذا التصعيد استمرارا للإجراءات العسكرية التي فرضت أمس الخميس، وشملت اعتقال أكثر من ألف مواطن من منازلهم ومحالهم التجارية ومركباتهم، وإجبارهم على السير مشيا إلى حاجز "نتسانيعوز"، حيث تم احتجازهم داخل أراضي جامعة خضوري قبل الإفراج عنهم بعد منتصف الليل.

وما تزال قوات الاحتلال تشدد حصارها على مداخل طولكرم، مع إغلاق بوابتي جبارة وعناب العسكريتين، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية قرب حاجز نتسانيعوز/معبر 104 غرب المدينة، وصفته مصادر عسكرية إسرائيلية بأنه "استثنائي"، إذ لم تسجَّل عمليات مماثلة منذ 5 أشهر في الضفة الغربية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة المحتلة، بما فيها شرقي القدس، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.