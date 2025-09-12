فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، عن إدانتهم للهجوم الإسرائيلي على الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدين تضامنهم مع دولة قطر والدور الذي تقوم به في الوساطة من أجل إنهاء الحرب على غزة.

وقال الوزراء الثلاثة إن القصف الإسرائيلي -الذي استهدف مقرات سكنية لوفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة- انتهك سيادة دولة قطر، وينذر بمزيد من التصعيد.

وأضاف البيان "يشكل هذا التصرف خطرا جسيما على التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض. نُعبر عن تضامننا مع قطر وندعم تماما الدور المهم الذي لا تزال تلعبه في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس".

من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر في منشور على موقع إكس، إن "بريطانيا تتضامن مع الأصدقاء والشركاء القطريين، واشتركت مع أعضاء مجلس الأمن الدولي في إدانة الضربات الأخيرة في الدوحة".

وقد أصدر مجلس الأمن، أمس الخميس، بيانا يستنكر فيه الهجوم الإسرائيلي، إذ أكدت الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس جميعا "إدانتها للضربات الأخيرة على الدوحة"، و"دعمها سيادة قطر وسلامة أراضيها".