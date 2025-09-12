ألمانيا تؤكد أنها تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية -أمس الخميس- إن برلين ستدعم قرار الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنها لا تعتقد بأن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف المتحدث "ألمانيا ستدعم قرارا كهذا يصف ببساطة الوضع الراهن في القانون الدولي" مشيرا إلى أن برلين "دائما ما أيدت حل الدولتين، وتطالب به على الدوام".

وأردف "أكد المستشار (فريدريش ميرتس) قبل يومين مجددا أن ألمانيا لا ترى أن الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطينية".

وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، على الرغم من أن لندن قالت إنها قد تتراجع إذا اتخذت إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد.

ومن جانبها تعارض الولايات المتحدة بشدة أي تحرك من جانب حلفائها الأوروبيين للاعتراف بدولة فلسطينية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده أبلغت دولا أخرى بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيسبب المزيد من المشكلات.

ويشير -الذين يرون في الاعتراف بالدولة الفلسطينية لفتة رمزية أكثر من أي شيء آخر- إلى التأثير المحدود في الصراع لدول مثل الصين والهند وروسيا والعديد من الدول العربية التي اعترفت منذ عقود بحق الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم.