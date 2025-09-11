22 شهيدا منذ الفجر وسلسة غارات عنيفة تهز مدينة غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 22 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 16 في مدينة غزة، كما شن سلسلة هجمات عنيفة منذ الفجر، تركزت على مدينة غزة التي يسعى لاحتلالها وتهجير الفلسطينيين منها.

وشيع فلسطينيون صباح اليوم جثامين شهداء من مجمع الشفاء الطبي في المدينة، في حين قال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن فلسطينييْن استشهدا، أحدهما طفل، وأصيب آخرون نتيجة استهداف خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو هربيد في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الشوا قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على شارع النفق الذي يمتد من وسط مدينة غزة باتجاه مناطقها الشمالية الشرقية، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف طال مناطق شرقي بركة الشيخ رضوان، إضافة إلى إطلاق قنابل إنارة فوق معظم أنحاء المدينة.

ووسط القطاع، استشهد طفل فلسطيني جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار بشكل عشوائي على منازل المواطنين بمخيم البريج.

وفي مدينة دير البلح، أصيب عدد من الفلسطينيين باستهداف من مسيرة إسرائيلية لمنزل بجوار مدرسة خديجة البصة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل وفاة 5 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 404 شهداء، بينهم 141 طفلا.

قلق حقوقي

هذا وقد عبّر فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة -الذي يضم وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية ومحلية- عن قلقه البالغ من التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة غزة، وقال في بيان إن قوت الجيش الإسرائيلي كثفت عملياتها وأمرت الجميع بالنزوح جنوبا.

وأضاف الفريق الإنساني أنه رغم إعلان إسرائيل "منطقةً إنسانية" في الجنوب، فإنها لم توفر ضمانات للسلامة ولا خدمات كافية لاستيعاب النازحين.

إعلان

وأكد أن نحو مليون إنسان باتوا اليوم بلا خيارات آمنة أو مجدية، لأنه لا شمال القطاع ولا جنوبه يوفران الأمان، كما جاء في بيان الفريق.

وأشار البيان إلى أن مغادرة شمال غزة تعني دفع تكاليف باهظة للنقل وتأمين المرور الآمن، وهي مبالغ تعجز غالبية العائلات عن تحملها.

وأوضح أن مغادرة شمال غزة تعني استمرار المعاناة في تأمين الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى، في وقت بلغ فيه سكان غزة المنهكون أقصى حدود طاقاتهم.

ونبه الفريق الإنساني في بيانه إلى أنه وسط استمرار العراقيل الإسرائيلية، يبقى مستوى الاستجابة الإنسانية الحالي في غزة غير كاف على الإطلاق.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت 64 ألفا و656 شهيدا، و163 ألفا و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.