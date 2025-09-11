وول ستريت جورنال تنشر تفاصيل حوار ترامب نتنياهو عقب هجوم قطر

نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب أعرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إحباطه العميق من القصف الإسرائيلي لقطر، وأبلغه أن قرار استهداف قادة حماس في الدوحة لم يكن حكيما.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن ترامب غضب عندما علم بالهجوم من الجيش الأميركي، لا من إسرائيل، كما غضب لقصف أراضي حليف للولايات المتحدة كان يتوسط في مفاوضات إنهاء حرب غزة.

ونقلت أيضا عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس محبط من نتنياهو الذي يتخذ خطوات عدوانية دون علم الولايات المتحدة، وإنه لا يزال يرغب في أن تنهي إسرائيل حرب غزة، ويفضل أن يخفف نتنياهو القصف.

وقال المسؤول الأميركي إن ترامب يعتقد أن مشاهد الهجمات على غزة تسيء إلى صورة إسرائيل في العالم.

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف اشتكيا من أن نتنياهو يدفعهما إلى مواقف صعبة دون سابق إنذار.

وذكرت أيضا أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا وصفته بالحاد مع نتنياهو عقب هجوم الثلاثاء، وقالت إن الأخير رد بأن الفرصة كانت قصيرة لشن الهجمات وأنه استغلها.

وأضافت الصحيفة أن اتصالا ثانيا جرى بين نتنياهو وترامب في وقت لاحق من الثلاثاء وكان وديا، وسأل الرئيس فيه نتنياهو عما إذا كان الهجوم قد نجح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن -أول أمس- أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة حماس بالدوحة، دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة.

وقد أدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي استشهد فيه عنصر من قوى الأمن الداخلي.

ومن جنبها أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.