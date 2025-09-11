مقتل عشرات المدنيين في هجوم دموي شرقي الكونغو الديمقراطية

قُتل ما لا يقل عن 60 مدنيا في هجوم دموي شنه مسلحون من "القوات الديمقراطية المتحالفة" الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية، على قرية نطويو بإقليم شمال كيفو شرقي الكونغو الديمقراطية، ليل الاثنين، وفق ما أفاد به مسؤول محلي.

وقال العقيد ألان كيويوا، المسؤول الإداري في إقليم لوبيرو، إن الهجوم وقع عقب تجمع الأهالي للمشاركة في مراسم دفن، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات إحصاء الضحايا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن إحدى الناجيات قولها إن نحو 10 مسلحين يحملون سواطير أمروا الحاضرين بالتجمع في مكان واحد قبل أن يبدؤوا بالاعتداء عليهم، مضيفة أنها فقدت الوعي وسط صرخات الضحايا.

هجوم ثان في اليوم نفسه

وفي حادث منفصل، أفاد ناشطون بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا في هجوم آخر شنته الجماعة نفسها على منطقة بني في شمال كيفو.

وقال الناشط الحقوقي كلود موسافولي إن جثث الضحايا وصلت إلى بلدة أوتشا، وإن كثيرا منها تعرض لتشويه جراء الضربات الحادة، داعيا الأهالي للتعرف على ذويهم.

تصاعد العنف رغم العمليات المشتركة

تنشط "القوات الديمقراطية المتحالفة" في المناطق الحدودية بين الكونغو وأوغندا، وقد أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة عام 2019.

ورغم العمليات العسكرية المشتركة بين جيشي البلدين، تواصل الجماعة شن هجمات دامية على المدنيين.

وفي يوليو/تموز الماضي، نفذت الجماعة هجومين كبيرين في إقليم إيتوري، أحدهما استهدف كنيسة في بلدة كومندا وأسفر عن مقتل 34 شخصا، والآخر في إيرومو أودى بحياة 66 شخصا.

سياق أمني معقد

ويشهد شرق الكونغو أوضاعا أمنية متدهورة مع تعدد بؤر الصراع، أبرزها المواجهات بين الجيش الحكومي وحركة "إن 23" المدعومة من رواندا، ما أدى إلى سحب قوات من القرى الحدودية وترك فراغ أمني استغلته الجماعات المسلحة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تصريح من جنيف، إن "القوات الديمقراطية المتحالفة" استفادت من هذا الفراغ الأمني لتوسيع نطاق هجماتها.