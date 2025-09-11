مقتل المؤثر الأميركي تشارلي كيرك وترامب يصفه بـ"الأسطوري العظيم"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقتل تشارلي كيرك الناشط والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تعرضه لإطلاق النار خلال مشاركته في فعالية بولاية يوتا (غربي البلاد).

وأعرب ترامب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، عن حزنه العميق على رحيل كيرك، وقال "لقد رحل العظيم، بل الأسطوري، تشارلي كيرك. لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر منه.. كان محبوبًا من الجميع".

ونقل كيرك (31 عاما) إلى المستشفى في حالة حرجة قبل إعلان وفاته. وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي إرسال محققين الى موقع الحادث في حرم الجامعة الواقعة بولاية يوتا.

وأمر ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع حدادا على "الوطني" كيرك.

وشارك كيرك في تأسيس منظمة "تورنينغ بوينت أميركا" عام 2012 التي تنشط في الجامعات لنشر الأفكار اليمينية ومواجهة التيارات الليبرالية. وهو من أبرز الداعمين لترامب، كما يُعرف بمواقفه المؤيدة بقوة لإسرائيل.

وقد انضم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إلى سياسيين آخرين كثيرين في إدانة عملية الاغتيال مشدّدا على أنّ "هذا النوع من العنف يجب أن ينتهي حالا".