مصادرة 3 قنوات تركية وتوقيف 10 مدراء في تحقيق فساد

صادرت النيابة العامة التركية، اليوم الخميس، مجموعة من 121 شركة تشمل 3 محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف 10 من مديريها بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال.

واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة" المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم، والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة بينها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز".

وأفادت النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة التابعة لإسطنبول، في بيان نشره الإعلام التركي، بأنها عثرت على أدلة على أن "منظمة تأسست لارتكاب جرائم عبر شركات تابعة لجان القابضة، بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال".

وأمرت بتوقيف 10 أشخاص بينهم مالكو "جان القابضة"، ووضع أصول شركاتها الـ121 تحت تصرف طرف ثالث هو صندوق تأمين الودائع الادخارية في تركيا.

وجاء في بيان الادعاء أن المحققين اكتشفوا أن "مبالغ كبيرة من مصدر غير معلوم دخلت عبر الشركات التي تعمل تحت إدارة جان القابضة، وتم نقلها بين الشركات لإخفاء المصدر".

وتعد "بلومبرغ إتش تي" المحطة الرئيسية الناطقة بالتركية التي تركّز على المال والأعمال والاقتصاد.

واعتقلت الشرطة في عمليات دهم خلال الصباح أبرز 3 مديرين في مجموعة "جان"، هم: محمد شاكر جان، وكمال جان، وكنان تيكداغ، حسب ما ذكرت محطة "إن تي في" الخاصة.

ويرأس تيكداغ "مجموعة سينر الإعلامية" التي استحوذت عليها المجموعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأعلن جان أنه سيكون المسؤول عن جميع شبكاتها الإعلامية.

مخاوف وتفسير

وقال ممثل تركيا لدى منظمة "مراسلون بلا حدود" إرول أونديروغلو "قد تكون للعملية التي تستهدف جان القابضة المالكة لخبر تورك وبلومبرغ إتش تي مبرراتها إذ إنه لا يمكن لأحد أن ينكر الفساد في القطاع. لكن العملية قد تخدم أيضا بيئة يتم في إطارها تشديد القبضة على ملكية وسائل الإعلام بهدف ترسيخ الصوت الواحد".

لكن أستاذ الاقتصاد لدى "جامعة قرة دنيز التقنية"، يعقوب كوتشوكايا، قال إن الخطوة تتجاوز مصادرة منصات إعلامية، ويبدو أن لها علاقة "بتهم خطرة" مثل غسل الأموال.

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن "هذه قنوات معروفة وتحظى بمتابعة واسعة. بلومبرغ إتش تي هي القناة الأشهر للشؤون الاقتصادية، لكن هناك اتهامات أخطر بكثير خلف عمليات المصادرة هذه".

وأوضح أنه "تمّت مصادرة حوالي 120 شركة، لذا سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هذه العملية هي مجرد محاولة للسيطرة على الإعلام المتخصص في الاقتصاد والأعمال".

ومثل الكثير من وسائل الإعلام في تركيا، فإن شبكة "خبر تورك" تدعم بصورة كبيرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكانت الشبكة التلفزيونية تعمل بصورة طبيعية صباح اليوم.

ويشار إلى أن المجموعة تشمل شركات في قطاعات مختلفة، تتضمن الإعلام والإعلان والتعليم والطاقة والفنادق والصحة والبناء واللوجيستيات.