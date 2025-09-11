مجلس الأمن يبحث غدا انتهاك أجواء بولندا ودعم عسكري أوروبي لوارسو

يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة بشأن خرق مسيّرات أجواء بولندا تقول وارسو إنها روسية، في حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنشر 3 طائرات مقاتلة "للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي".

وقالت السلطات البولندية إن 19 مسيرة انتهكت مجالها الجوي الثلاثاء-الأربعاء من دون سقوط إصابات، وإن منزلا وسيارة تضررا في شرق البلاد. وشددت وارسو وحلفاؤها على أن انتهاك المسيّرات مجالها الجوي كان متعمدا، وهو ما تنفيه موسكو.

وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي، الخميس، عقد اجتماع طارئ الجمعة بناء على طلب بولندا بعد أن خرقت مجالها الجوي طائرات مسيّرة يشتبه أنها روسية.

وأفادت وزارة الخارجية البولندية بأنه "بناء على طلب بولندا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن خرق روسيا المجال الجوي البولندي".

ويحظى طلب عقد اجتماع الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش بدعم عدد من أعضاء المجلس سلوفينيا والدانمارك واليونان وفرنسا والمملكة المتحدة، حسب مصادر دبلوماسية.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لإذاعة "أر إم إف إف إم" إن بولندا تريد "لفت انتباه العالم بأسره إلى هذا الهجوم غير المسبوق، الذي شُن بمسيّرات روسية على بلد عضو ليس فقط في الأمم المتحدة، بل كذلك في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف أن الانتهاك "ليس اختبارا لبولندا فقط، بل أيضا لحلف شمال الأطلسي برمته، وليس على الصعيد العسكري فقط بل السياسي أيضا".

وأعلنت بولندا صباح الخميس أنها حدت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية.

وقال متحدث باسم وكالة الملاحة الجوية البولندية إن التحليق على طول حدود بولندا مع بيلاروس وأوكرانيا سيكون محظورا مع استثناءات من الخميس وحتى التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح أن القيود تمتد حتى ارتفاع 3 كيلومترات و"لا تؤثر على الطيران المدني" الذي يحلّق على ارتفاع أعلى.

إجراءات أوروبية داعمة

وأثارت هذه الانتهاكات موجة احتجاجات من جانب حلفاء بولندا.

وقال ماكرون عبر منصة إكس "بعد توغل المسيّرات الروسية إلى بولندا، قررت نشر 3 مقاتلات من طراز "رافال" للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي والجانب الشرقي لأوروبا، إلى جانب حلفائنا في حلف شمال الأطلسي"، وأضاف "لن نخضع لترهيب روسيا المتزايد".

واستدعت السويد السفير الروسي، وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينيغراد إن "الانتهاكات الروسية غير مقبولة، وتمثل تهديدا لأمن أوروبا".

وذكر وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل أن "الانتهاك الروسي المتهور للمجال الجوي البولندي يهدد أمننا الأوروبي"، مضيفا أنه استدعى السفير الروسي لإدانة أفعال موسكو.

وأعلنت ألمانيا عن تمديد مشاركتها في مهمة لحلف شمال الأطلسي لحماية المجال الجوي البولندي.

وقالت المستشارية إن برلين سوف "توسع وتمدد" دورها في برنامج مراقبة الجو، بينما قالت وزارة الدفاع إنها ستضاعف عدد مقاتلات "يوروفايتر" المنشورة إلى أربع، وستمدد مهمتها 3 أشهر حتى نهاية العام.

ويشارك الجيش الألماني بالفعل بمقاتلتين من طراز "يوروفايتر" متمركزتين في قاعدة روستوك-لاجه للتحليق فوق بولندا.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن عدد الطائرات سيضاعف الآن، ليصل إلى أربع، كما سيتم تمديد المهمة بشكل مبدئي لتستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول بدلا من 30 سبتمبر/أيلول الجاري.