إسرائيل تقتل لبنانيا وتقصف مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص -اليوم الخميس- إثر غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت دراجته النارية على طريق بلدة البازورية جنوب لبنان.

ولم تكشف الوزارة عن هوية الشخص القتيل، لكن إسرائيل عادة ما تقول إنها تستهدف عناصر من حزب الله في غاراتها المستمرة على مناطق بالجنوب منذ انتهاء الحرب.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية في موقع لإنتاج وتخزين أسلحة إستراتيجية لحزب الله في البقاع شرقي لبنان، وأكد أن سلاح الجو استهدف أيضا بنى تحتية في بلدة الزرارية جنوبي لبنان.

طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات في محيط قلعة ميس بأطراف بلدة أنصار جنوب لبنان. pic.twitter.com/IeoAyFxpn9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2025

وفي تطور آخر، نسف الجيش الإسرائيلي مبنى تابعا لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت الوكالة أيضا أن أجواء عدد من القرى الجنوبية، بينها عربصاليم وحومين الفوقا والنبطية وزبدين والدوير وكفررمان، شهدت تحليقا مكثفا لطيران إسرائيلي مسيّر.

وأضافت أن أجواء مدينة صور والقرى المحيطة بها، إضافة إلى مجرى نهر الليطاني، شهدت كذلك تحليقا كثيفا لطيران استطلاعي منذ ساعات الصباح الأولى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 267 قتيلا و608 جرحى، وفق بيانات رسمية.