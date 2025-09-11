تشديد الإجراءات الأمنية حول ترامب بعد مقتل تشارلي كيرك

شدد فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءاته الأمنية عقب مقتل الناشط تشارلي كيرك خلال مشاركته في فعالية بولاية يوتا غربي الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، إن فريق ترامب الأمني قرر تشديد الإجراءات الأمنية بعد مقتل كيرك، كما سيناقش خططا أوسع لتعزيز أمن ترامب تتجاوز تأمين الفعاليات التي ينوي حضورها هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق قرر اتخاذ تدابير إضافية أثناء حضور ترامب مباراة بيسبول مساء اليوم الخميس في نيويورك.

وأضافت أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قررت نقل مراسم إحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 إلى موقع أكثر أمنا.

مشاهد توثق لحظة إطلاق النار على الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك، خلال فعالية في حرم جامعة يوتا في الولايات المتحدة، وشرطة الحرم الجامعي تجري تحقيقات pic.twitter.com/UH5C2KrM7H — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 10, 2025

وقُتل تشارلي كيرك برصاصة قناص عندما كان يجيب عن أسئلة حول العنف المسلح، خلال مشاركته في فعالية جامعية حضرها 3 آلاف شخص بجامعة في ولاية يوتا.

وذكر (إف بي آي) ومسؤولون حكوميون أن القاتل وصل إلى الحرم الجامعي قبل دقائق من الواقعة، وشوهد في تسجيلات كاميرات المراقبة، وهو يصعد درجا ليصل إلى سطح قريب قبل أن يطلق رصاصة واحدة ويلوذ بالفرار.

ويعرف كيرك (31 عاما) على نطاق واسع من خلال برنامج إذاعي يقدمه على الإنترنت (بودكاست)، وهو حليف مقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعود للناشط اليميني الفضل في بناء قاعدة تأييد للرئيس الجمهوري بين الناخبين الشبان.

ويرأس كيرك منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة" التي تسعى لنشر الأفكار اليمينية المحافظة بين الطلاب.