عراقجي: موادنا المخصبة تحت أنقاض منشآت نووية استهدفتها إسرائيل وأميركا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن المواد المخصّبة موجودة "تحت أنقاض" المنشآت النووية التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة مع الدولة العبرية.

وأوضح عراقجي في لقاء تلفزيوني أن كل هذه المواد تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف، مشيرا إلى أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تقيّم الوضع وقدرة الوصول إلى هذه المواد، من أجل رفع تقرير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، أمس الأربعاء، إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية في إيران.

وأضاف، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طبيعة دخول المفتشين للمواقع النووية ستُحدد في المفاوضات المستقبلية مع الوكالة.

وأعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء الماضي، التوصل إلى تفاهم جديد بشأن استئناف التعاون في ظل ما وصفته طهران بـ"الوضع الجديد"، الذي أعقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي على مواقعها النووية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتفاق يتماشى تماما مع القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني بشأن آليات التعاون مع الوكالة.

وجاء الإعلان بعد اجتماع ثلاثي في القاهرة، ضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وعلّقت إيران تعاونها مع الوكالة الذرية في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية، ولم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع رئيسية استهدفتها تلك الهجمات.