عاجل | نتنياهو: تعهدنا من قبل أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية وبالفعل لن تقام أي دولة فلسطينية

عاجل | نتنياهو: سيكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أرضنا

عاجل | نتنياهو يوقع اتفاق خطة إي 1 لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس

عاجل | نتنياهو: الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست معاليه أدوميم بل غور الأردن

عاجل | نتنياهو: نعمل بعزم على كل الجبهات لنحقق شيئا واحدا وهو أبدية إسرائيل

عاجل | نتنياهو: ما بدأ في غزة سينتهي في غزة وسنهزم حماس

عاجل | نتنياهو: عندما ضربنا إيران تمكنا من إزالة تهديد وجودي لنا

