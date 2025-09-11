عاجلعاجل,
عاجل | نتنياهو يوقع اتفاق خطة إي 1 لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس
Published On 11/9/2025|
آخر تحديث: 19:38 (توقيت مكة)
عاجل | نتنياهو: تعهدنا من قبل أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية وبالفعل لن تقام أي دولة فلسطينية
عاجل | نتنياهو: سيكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أرضنا
عاجل | نتنياهو: الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست معاليه أدوميم بل غور الأردن
عاجل | نتنياهو: نعمل بعزم على كل الجبهات لنحقق شيئا واحدا وهو أبدية إسرائيل
عاجل | نتنياهو: ما بدأ في غزة سينتهي في غزة وسنهزم حماس
عاجل | نتنياهو: عندما ضربنا إيران تمكنا من إزالة تهديد وجودي لنا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة