مصدر في المقاومة: عصابات من العملاء والمستعربين اختطفت مجاهدين بغزة

قال مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية للجزيرة، اليوم الخميس، إن عصابات من العملاء والمستعربين اختطفت خلال الأيام الماضية مجاهدين في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن هذه العصابات تقوم بدور رخيص في جمع معلومات للاحتلال عن أماكن أسراه وأنفاق المقاومة.

وأكد أن فصائل المقاومة ستلاحق العملاء والمستعربين ولن ترحمهم وستوقع بهم العقوبة المستحقة.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف مصدر أمني رفيع في المقاومة الفلسطينية للجزيرة أن لديهم "قائمة سوداء بتجار الحروب والعصابات المنظمة وعملاء الاحتلال" في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم سيحاكمون هؤلاء تمهيدا للقصاص.

ومطلع الشهر نفسه، قال مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن نقاط المساعدات في القطاع تستخدم لتجنيد متخابرين مع الاحتلال والالتقاء بهم، مشيرا إلى أن المخدرات تستخدم في توريط الشباب لإسقاطهم وربطهم أمنيا وتكليفهم بمهام تجسسية.

وبدعم إسرائيلي، تشكلت مجموعات من العملاء بينها عصابة ياسر أبو شباب التي تنشط في رفح الخاضعة للاحتلال جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعات أخرى تتعاون مع الاحتلال تنشط أيضا في شمال القطاع.

وقبل أشهر، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مجموعات مسلحة، بالإضافة إلى مجموعة ياسر أبو شباب، تعمل ضد حركة حماس في جنوب وشمال القطاع، مشيرة إلى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) سلح سرا "مليشيا فلسطينية" في غزة بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.