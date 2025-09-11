قيادي في حماس: محاولة اغتيال قادة الحركة بالدوحة لن يغير مواقفها ومطالبها

نعى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم ننعى الشهداء الذين سقطوا في الاعتداء الإسرائيلي الآثم على دولة قطر، واعتبر في كلمة مصورة أن "جريمة الكيان الصهيوني في الدوحة ليست اعتداء على قطر فقط بل إعلان حرب على الدول العربية".

ودعا برهوم إلى تحرك عربي فوري. مشيرا إلى أن "الجريمة لم تستهدف الوفد المفاوض بل مسار التفاوض برمته".

ويما يلي أبرز ما جاء في كلمة فوزي برهوم:

جريمة استهداف وفد الحركة اغتيال لمسار التفاوض برمته واستهداف مقصود لدور الوسطاء في قطر ومصر

ندعو قادة الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف بقوة أمام هذه الغطرسة الصهيونية

نعرب عن تضامننا المطلق مع دولة قطر ونثمن كل المواقف الداعمة لها والرافضة للعدوان الصهيوني

نعرب عن تضامننا المطلق مع دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا

جريمة الكيان الصهيوني النكراء لن تفلح في تغيير مواقفنا الراسخة ومطالبنا الواضحة في وقف العدوان

الإدارة الأميركية شريك كامل في هذه الجريمة عبر توفير الغطاء والدعم المتواصل لإسرائيل ضد شعبنا

جريمة الكيان الصهيوني الأخيرة تثبت أن نتنياهو وحكومته يتحملان وحدهما مسؤولية عرقلة المفاوضات

الجريمة لم تستهدف الوفد المفاوض بل مسار التفاوض برمته

محاولة اغتيال وفد حماس المفاوض بالدوحة جاءت بينما كان الوفد يناقش مقترحا لوقف إطلاق النار

المحاولة الفاشلة لاغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة تعكس بحث الاحتلال عن صورة نصر وهمية

التهديدات باغتيال قادة حماس لن تفلح في كسر صمودها ومقاومتها ولن تزيدها إلا ثباتا على المقاومة

التهديدات بالاغتيالات لن تثني الحركة وقياداتها عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال غزة والقدس والضفة وفلسطين

الكيان الصهيوني يعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر

الهجوم الصهيوني على الدوحة يتطلب تحركا عربيا فوريا

جريمة الكيان الصهيوني في الدوحة ليست اعتداء على قطر فقط بل إعلان حرب على الدول العربية

شعبنا الأبي ومقاومته الباسلة يسطرون ملاحم الصمود والتضحية في وجه عدوان صهيوني همجي

ننعى ثلة من شبابنا الأبطال ارتقوا في الاعتداء الصهيوني الآثم على دولة قطر

إعلان

التفاصيل بعد قليل..