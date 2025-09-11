عاجلعاجل,
عاجل | الخارجية القطرية: نستنكر بأشد العبارات التصريحات المتهورة لرئيس حكومة الاحتلال بشأن استضافة قطر لمكتب حماس
Published On 11/9/2025|
آخر تحديث: 00:18 (توقيت مكة)
الخارجية القطرية:
- نستنكر بأشد العبارات التصريحات المتهورة لرئيس حكومة الاحتلال بشأن استضافة قطر لمكتب حماس.
- نستنكر المحاولة المشينة من رئيس حكومة الاحتلال لتبرير الهجوم الجبان على الأراضي القطرية.
- نستنكر التهديدات الصريحة من رئيس حكومة الاحتلال بانتهاكات مستقبلية لسيادة الدولة.
- استضافة مكتب حماس تمت في إطار جهود الوساطة التي طلبتها واشنطن وتل أبيب من دولة قطر.
- نتنياهو يدرك تماما أن لمكتب حماس دورا محوريا في إنجاح العديد من عمليات التبادل والتهدئة.
- المفاوضات كانت تعقد بشكل رسمي وعلني وبدعم دولي وبمشاركة وفود أميركية وإسرائيلية.
- محاولة نتنياهو الإيحاء بأن قطر تؤوي وفد حماس سرا مسعى يائس لتبرير جريمة أدانها العالم أجمع.
- المقارنة المغلوطة مع ملاحقة القاعدة بعد 11 سبتمبر محاولة بائسة لتبرير الممارسات الغادرة.
- مثل هذه التصريحات لا تستغرب من شخص يعتمد على خطاب متطرف لحشد الأصوات ومطلوب للعدالة الدولية ويواجه عقوبات متزايدة تعمق عزلته على الساحة العالمية.
- التضامن الدولي الواسع مع قطر يكشف أن التهديدات الرعناء لسيادة الدول مرفوضة جملة وتفصيلا.
المصدر: الجزيرة