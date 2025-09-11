عاجل,
أخبار

عاجل | الخارجية القطرية: نستنكر بأشد العبارات التصريحات المتهورة لرئيس حكومة الاحتلال بشأن استضافة قطر لمكتب حماس

Published On 11/9/2025
|
آخر تحديث: 00:18 (توقيت مكة)

حفظ

الخارجية القطرية:

  • نستنكر بأشد العبارات التصريحات المتهورة لرئيس حكومة الاحتلال بشأن استضافة قطر لمكتب حماس.
  • نستنكر المحاولة المشينة من رئيس حكومة الاحتلال لتبرير الهجوم الجبان على الأراضي القطرية.
  • نستنكر التهديدات الصريحة من رئيس حكومة الاحتلال بانتهاكات مستقبلية لسيادة الدولة.
  • استضافة مكتب حماس تمت في إطار جهود الوساطة التي طلبتها واشنطن وتل أبيب من دولة قطر.
  • نتنياهو يدرك تماما أن لمكتب حماس دورا محوريا في إنجاح العديد من عمليات التبادل والتهدئة.
  • المفاوضات كانت تعقد بشكل رسمي وعلني وبدعم دولي وبمشاركة وفود أميركية وإسرائيلية.
  • محاولة نتنياهو الإيحاء بأن قطر تؤوي وفد حماس سرا مسعى يائس لتبرير جريمة أدانها العالم أجمع.
  • المقارنة المغلوطة مع ملاحقة القاعدة بعد 11 سبتمبر محاولة بائسة لتبرير الممارسات الغادرة.
  • مثل هذه التصريحات لا تستغرب من شخص يعتمد على خطاب متطرف لحشد الأصوات ومطلوب للعدالة الدولية ويواجه عقوبات متزايدة تعمق عزلته على الساحة العالمية.
  • التضامن الدولي الواسع مع قطر يكشف أن التهديدات الرعناء لسيادة الدول مرفوضة جملة وتفصيلا.
المصدر: الجزيرة

إعلان