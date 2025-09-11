إصابة جنديين بتفجير مركبة في طولكرم وحصار شامل للمدينة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين أحدهما جراحه خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية عند معبر 104 بالقرب من طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش إن قائد المنطقة الوسطى أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم بعد انفجار العبوة الناسفة، وإن قوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط للمدينة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فرضت طوقا على مدينة طولكرم وأغلقت الطرق وسارعت لتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة.

في غضون ذلك، تبنت "سرايا القدس-كتيبة طولكرم" العملية وأكدت تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر" قرب حاجز في طولكرم وقالت إن العملية أوقعت إصابات.

وتمضي إسرائيل بمخططات لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وسط حديث متصاعد عن إقامة ما سمتها "إمارة الخليل" وفصلها عن السلطة الفلسطينية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.