عاجل| سرايا القدس-كتيبة طولكرم: فجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر قرب حاجز في طولكرم وأوقعنا إصابات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين أحدهما جراحه خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية عند معبر 104 بالقرب من طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش إن قائد المنطقة الوسطى أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم بعد انفجار العبوة الناسفة، وإن قوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط للمدينة.