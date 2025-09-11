عاجل,
أخبار|فلسطين

عاجل| سرايا القدس-كتيبة طولكرم: فجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر قرب حاجز في طولكرم وأوقعنا إصابات

Israeli soldiers speak with Palestinians in the West Bank urban refugee camp of Tulkarm while residence evacuate their homes and carry their belongings as the Israeli military continues its operation in the area ahead of planned home demolitions by Israeli security forces, Sunday, July 6, 2025. (AP Photo/Majdi Mohammad)
جنود الاحتلال بأحد المناطق في طولكرم (أسوشيتد برس)
Published On 11/9/2025
|
آخر تحديث: 13:56 (توقيت مكة)

حفظ

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين أحدهما جراحه خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية عند معبر 104 بالقرب من طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش إن قائد المنطقة الوسطى أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم بعد انفجار العبوة الناسفة، وإن قوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط للمدينة.

 

المصدر: الجزيرة

إعلان