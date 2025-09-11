ضربات إسرائيلية على 5 دول عربية في يومين فهل من رادع؟

في تصعيد عسكري جديد امتد إلى ساحات عربية متعددة، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة أطلق خلالها 30 قنبلة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف، خلّفت عشرات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لأنصار الله (الحوثيين) في اليمن مقتل 35 شخصا وإصابة 131 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على صنعاء والجوف.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن القصف استهدف مقر التوجيه المعنوي وسط صنعاء، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم صحفيون بعد قصف مبنيي صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، كما تعرض مبنى الأحوال المدنية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف لغارات إسرائيلية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن معظم الضحايا من المدنيين، بينهم صحفيون وموظفون في مؤسسات حكومية.

وقد أثار الهجوم موجة غضب وإدانات واسعة من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض أن إسرائيل تسعى لتوسيع رقعة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة في قصفها على الساحات العربية المتعددة.

عدوان إسرائيلي على العاصمة الحبيبة صنعاء في اليمن، لتنضم إلى لبنان وسوريا وقطر وتونس وغزة والضفة خلال الساعات الأخيرة الماضية. عربدة إسرائيلية وعنهجية بلا حدود. حفظ الله بلداننا العربية وشعوبها . pic.twitter.com/LGKQx2XtVE — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 10, 2025

ووصف مدونون ما جرى بأنه "عربدة إسرائيلية غير مسبوقة" تمتد من غزة إلى لبنان وسوريا وقطر وتونس، وصولا إلى اليمن، في تصعيد غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة.

العربدة الصهيونية مستمرة بالأمس عدوان على الدوحة والآن على صنعاء. من يردع هؤلاء المجرمين. — Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) September 10, 2025

وأكد مغردون أن استهداف اليمن بالتزامن مع قصف غزة يكشف عن "إستراتيجية إسرائيلية لتوسيع رقعة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة"، معتبرين أن هذه الهجمات "ليست مصادفة بل محاولة لفرض السيطرة وإضعاف الجبهات المناهضة لها".

إسرائيل تقصف اليمن وغزة في آن واحد، في تصعيد خطير يكشف عن استراتيجية توسيع الصراع لزعزعة استقرار المنطقة. هذه الهجمات المتزامنة ليست صدفة، بل هي محاولة إسرائيلية لفرض سيطرتها وإضعاف الجبهات المناهضة لها. — خالد 𓂆 (@cx_25q8) September 10, 2025

وكتب ناشطون أن "إسرائيل ارتكبت مجزرة بشعة في صنعاء، حيث قصفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان بلا أي مبرر عسكري، في جريمة إنسانية تضاف إلى سجلها الدموي في غزة".

اس راى ي ل توغل ببحر من دم في اليمن

شهدت صنعاء اليوم مجزرة بشعة الضحايا بالعشرات جميعهم اعيان مدنية قصف العدو احيائهم السكنية باجرام لا نظير له ليولج من جديد في فضائعه الانسانية لم يكتف بما يرتكبه في غزة ذهب ليوسعها في اليمن..

لقد ارتكب خطأ كبير لن تغفر له ولن يتساهل اليمنيون معه pic.twitter.com/q13XAocFVU — ابن الحنفيه (@abnalhanafyah) September 10, 2025

وقال أحد النشطاء: "نتنياهو يريد جر الشرق الأوسط إلى جحيم شامل.. لم يعد الأمر ردعا أو دفاعا، بل مشروع حرب مفتوحة ضد شعوب المنطقة".

في حين تساءل آخرون: "العربدة الصهيونية مستمرة.. بالأمس قصف على الدوحة واليوم على صنعاء، من يردع هؤلاء المجرمين".

عدوان إسرائيلي على العاصمة الحبيبة صنعاء في اليمن، لتنضم إلى لبنان وسوريا وقطر وتونس وغزة والضفة خلال الساعات الأخيرة الماضية. حفظ الله بلداننا العربية وشعوبها #العدوان_الاسرائيلي#قافلة_الصمود — 🇩🇿ayoub.loubazid🇵🇸 (@ayoub_loubazid) September 10, 2025

ويرى مدونون أن الهجمات المتزامنة على غزة واليمن تمثل تصعيدا خطيرا يكشف عن إستراتيجية إسرائيلية لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، في محاولة لإضعاف الجبهات المناهضة لها وإعادة رسم موازين القوى بالقوة.

عدوان اسرائيلي واسع على اليمن يستهدف مخازن وقود، ومؤسسات إعلامية في #صنعاء ومحافظات أخرى، والدفاعات اليمنية تعترض سربا من الطائرات الإسرائيلية.

حمى الله #اليمن وشعبها.#إسرائيل #انصار_الله pic.twitter.com/sz4PxRRrmR — Dr. Mohamad Shamass د. محمد شمص (@MohamadShamass) September 10, 2025

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.