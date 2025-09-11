أخبار|اليمن

ضربات إسرائيلية على 5 دول عربية في يومين فهل من رادع؟

غارات على العاصمة اليمنية صنعاء
غارات على العاصمة اليمنية صنعاء (الجزيرة)

بشار أبو زكري

Published On 11/9/2025
|
آخر تحديث: 13:41 (توقيت مكة)

في تصعيد عسكري جديد امتد إلى ساحات عربية متعددة، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة أطلق خلالها 30 قنبلة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف، خلّفت عشرات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لأنصار الله (الحوثيين) في اليمن مقتل 35 شخصا وإصابة 131 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على صنعاء والجوف.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن القصف استهدف مقر التوجيه المعنوي وسط صنعاء، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم صحفيون بعد قصف مبنيي صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، كما تعرض مبنى الأحوال المدنية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف لغارات إسرائيلية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن معظم الضحايا من المدنيين، بينهم صحفيون وموظفون في مؤسسات حكومية.

وقد أثار الهجوم موجة غضب وإدانات واسعة من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض أن إسرائيل تسعى لتوسيع رقعة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة في قصفها على الساحات العربية المتعددة.

ووصف مدونون ما جرى بأنه "عربدة إسرائيلية غير مسبوقة" تمتد من غزة إلى لبنان وسوريا وقطر وتونس، وصولا إلى اليمن، في تصعيد غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة.

وأكد مغردون أن استهداف اليمن بالتزامن مع قصف غزة يكشف عن "إستراتيجية إسرائيلية لتوسيع رقعة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة"، معتبرين أن هذه الهجمات "ليست مصادفة بل محاولة لفرض السيطرة وإضعاف الجبهات المناهضة لها".

وكتب ناشطون أن "إسرائيل ارتكبت مجزرة بشعة في صنعاء، حيث قصفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان بلا أي مبرر عسكري، في جريمة إنسانية تضاف إلى سجلها الدموي في غزة".

وقال أحد النشطاء: "نتنياهو يريد جر الشرق الأوسط إلى جحيم شامل.. لم يعد الأمر ردعا أو دفاعا، بل مشروع حرب مفتوحة ضد شعوب المنطقة".

في حين تساءل آخرون: "العربدة الصهيونية مستمرة.. بالأمس قصف على الدوحة واليوم على صنعاء، من يردع هؤلاء المجرمين".

ويرى مدونون أن الهجمات المتزامنة على غزة واليمن تمثل تصعيدا خطيرا يكشف عن إستراتيجية إسرائيلية لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، في محاولة لإضعاف الجبهات المناهضة لها وإعادة رسم موازين القوى بالقوة.

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

