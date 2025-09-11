صحف عالمية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يهمش دور أميركا في الحرب

واصلت صحف عالمية الحديث عن محاولة إسرائيل اغتيال عدد من قادة المقاومة الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، التي قالت إنها تظهر الولايات المتحدة كأنها مهمشة في صراع قال الرئيس دونالد ترامب مرارا إنه الوحيد القادر على إنهائه.

فقد كتب أندرو روث مقالا في صحيفة الغارديان قال فيه إن استهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأراضي القطرية "يظهر الولايات المتحدة مهمشة في صراع لطالما أكد ترامب أنه الوحيد القادر على إنهائه".

فقد أظهرت تصريحات البيت الأبيض التي أعقبت الهجوم أن الأميركيين فوجئوا به تماما كما سبق أن فوجئوا بالضربات التي استهدفت إيران وقوضت المفاوضات التي كانت جارية بينها وبين واشنطن آنذاك، حسب الكاتب.

لكن روث يرى أن الهدف هذه المرة كان حليفا للولايات المتحدة ووسيطا في المفاوضات التي قال ترامب قبل ساعات قليلة من الهجوم الإسرائيلي إنها تقترب من تحقيق اختراق.

وفي السياق نفسه، قالت "تايمز أوف إسرائيل" إن هذه العملية تثير تساؤلات عن تداعياتها على العلاقات الإسرائيلية الأميركية وعن الثمن الذي سيتعين دفعه إقليميا ودوليا، بغض النظر عن الروايات المتضاربة بشأن دوافع شن هجوم على حليف مهم للولايات المتحدة.

تلاشي الأمل

كما اعتبرت صحيفة "لوموند" أن محاولة إسرائيل اغتيال قادة حماس يجعل الأمل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار "يتلاشى بين الفلسطينيين في قطاع غزة".

فبالنسبة لكثير من الفلسطينيين "يمثل استهداف وفد المفاوضات تصميما إسرائيليا على تدمير مدينة غزة"، وفق الصحيفة التي نقلت عن أحد سكان القطاع قوله إن إسرائيل "عازمة على مواصلة ما تقوم به حتى لو استعادت كافة الأسرى".

أما "واشنطن بوست"، فقالت إن إسرائيل زادت من هجماتها على مدينة غزة بعدما أحبطت المفاوضات بهجومها على الدوحة، مشيرة إلى أن فلسطينيي غزة "في وضع صعب، ولم يعد أمامهم سوى الهرب إلى مكان آمن لم يعد متاحا في القطاع، وإما البقاء في المدينة ومواجهة الموت".

وأخيرا، قالت "هآرتس" إن هدف إسرائيل من إخلاء مدينة غزة "هو القضاء على حلم تقرير الفلسطينيين لمصيرهم"، مضيفة أن الفلسطينيين "لطالما اعتبروا المدينة عاصمة للمقاومة".

فمطالبة إسرائيل جميع السكان بمغادرة المنطقة "يتجاوز بكثير مجرد هدف عسكري"، وفق الصحيفة التي قالت إنه "رواية طرد سكان غزة سيروى عبر العالم باعتباره وصمة عار ستلاحق إسرائيل".