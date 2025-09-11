53 شهيدا في غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الوضع الإنساني بالقطاع

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 53 فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم 39 بمدينة غزة وشمال القطاع، في حين حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ويونيسيف من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

من بين شهداء اليوم 19 من منتظري المساعدات

وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت 10منازل في مخيم الشاطئ غربي المدينة منذ فجر اليوم، كما استهدفت خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مفترق السامر وسط المدينة، بينما ارتفع عدد الشهداء إلى 27 شهيدا.

وفي وسط قطاع غزة، استهدفت مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في مخيم النصيرات أدت لاستشهاد اثنين وجرح آخرين.

وفي جنوب القطاع، أكد الدفاع المدني انتشال جثمانَي شهيدين جراء قصف وسط خان يونس، إضافة إلى إجلاء 40 مدنيا كانوا محاصرين في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

كما أشار مجمع ناصر الطبي إلى استشهاد 4 في قصف استهدف حي الكتيبة شمالي خان يونس.

تفاقم الوضع الإنساني

وعلى الصعيد الإنساني، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن نحو مليون شخص في مدينة غزة يواجهون قصفا متواصلا ومصاعب تهدد مقومات بقائهم.

وأشار المكتب إلى أن بعض المرافق أجبرت على وقف خدماتها، بينما تواجه خدمات أخرى خطر الإغلاق، ودعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين وتوسيع نطاق المساعدات.

وذكر المكتب أن 540 من العاملين الإنسانيين قُتلوا في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي السياق نفسه، حذرت منظمة يونيسيف من تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال في غزة بمعدلات غير مسبوقة، وأكدت أن الفحوصات الأخيرة أظهرت إصابة طفل من كل 5 أطفال بسوء تغذية حاد، مع تصاعد الهجوم العسكري على مدينة غزة، في وقت تجاوز فيه معدل الإصابات بسوء التغذية بين الأطفال الشهر الماضي أغسطس/آب الرقم القياسي المسجل في يوليو/تموز.

أطفال يجمعون عجينا مغطى بالغبار بعد قصف إسرائيلي على #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/OSeDjf0ypE — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 11, 2025

إعلان

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 7 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، منهم طفل، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 411 شهيدا، منهم 142 طفلا.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و718 شهيدا، و163 ألفا و859 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.