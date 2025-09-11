تحقيق يكشف تورط جندي إسرائيلي ألماني بقتل مدنيين بغزة

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الخميس إنه تم تقديم شكوى في ألمانيا ضد جندي إسرائيلي ألماني ظهر في تحقيق صحفي يتحدث فيه عن قتل مدنيين في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الجندي وصف في التحقيق عملية إطلاق قناصة إسرائيليين الرصاص على فلسطينيين في غزة عبروا خطًّا وهميا حدده قادة جيش الاحتلال.

والثلاثاء الماضي، كشف تحقيق استقصائي من إنتاج مشترك بين وسائل إعلام غربية وعربية، عن تورط الشاب الألماني الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية في عمليات قتل للمدنيين في قطاع غزة.

وأُنتج التحقيق بالشراكة بين مجلة دير شبيغل وقناة "ز.د.ف" الألمانية وصحيفتي غارديان البريطانية و"دي تايد" البلجيكية وشبكة الصحفيين العرب للتحقيقات الاستقصائية (أريج).

وحسب التحقيق، ينحدر الشاب الألماني من مدينة ميونخ الألمانية، ويدعى دانيال ج. وعمل ضمن وحدة قناصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويشتبه في تورطه بقتل ما لا يقل عن مدنيين اثنين في مدينة غزة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأشار التحقيق إلى أن المدعو دانيال ج كان برفقة مقاتل أميركي من شيكاغو، ويدعى الرقيب د، والذي اعترف بمشاركة وحدة القناصة التي يعملان بها في قتل 8 مدنيين في مدينة غزة خلال يومين.

من عائلة دغمش

ويُعتقد بأن الضحايا المحتملين الذين تم قتلهم في تلك الفترة هم من عائلة دغمش، من بينهم محمد فريد دغمش ومحمد منتصر دغمش وسالم منتصر دغمش ووالد الأخيرين الذي توفي متأثرا بجراحه في اليوم التالي، وجميعهم قُتلوا أثناء محاولتهم انتشال جثث بعض القتلى.

الرقيب الأميركي الذي أدلى باعترافاته في المقابلة ظنا منه أنه يقوم بالمشاركة في فيلم وثائقي عن بطولات الجيش الإسرائيلي، تحدث عن وجود خط وهمي في المنطقة التي كانوا يعملون بها، وكام كل من يتجاوزه يُقتل، حتى ولو كان مدنيا.

وأضاف الرقيب د أن هذا الخط الوهمي لم يكن على علم به سوى جنود الجيش الإسرائيلي. وقالت المجلة إن دانيال المنحدر من ميونخ رفض التعليق على الاتهامات الموجهة له، ويُعتقد أنه يعمل في وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإسرائيلية.

قررت إغلاق الملف

وكانت النيابة العامة في ميونخ قد أحالت ملف دانيال إلى النيابة الفدرالية في يناير/كانون الثاني 2025، ولكن النيابة الفدرالية التي لم تستجوب دانيال قررت إغلاق الملف بدعوى عدم وجود اشتباه كاف.

وهو ما رفضه الأستاذ كريستوف زافيرلينغ، أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة إرلانغن نورنبيرغ، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن هويتهم والجهة التي يقاتلون معها.

يذكر أن السلطات الألمانية تلقت في الأشهر الأخيرة بلاغات جنائية ضد 4 جنود في الجيش الإسرائيلي يُعتقد أنهم يحملون الجنسية الألمانية أو قاموا بزيارة ألمانيا، يشتبه بمشاركتهم في الدعوة إلى الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين أو تدمير منازل المدنيين في غزة.