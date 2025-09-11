"سنعيد الكرَّة".. القسام تنشر عملية تفجير الدبابة التي قتل بها 4 جنود في جباليا

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعا يظهر تفجير دبابة ميركافا إسرائيلية بعد إلقاء عبوة ناسفة داخل قمرة قيادتها، مما أدى إلى مقتل 4 جنود.

ووفقا لما نشرته القسام، اليوم الخميس، فقد وقعت العملية التي تأتي ضمن سلسلة "عصا موسى" في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، وسط مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأسفرت العملية عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، نشرت القسام صورهم، وقد بعثت برسالة في المقطع قالت فيها "كما كل مرة، سنعيد الكرَّة".

وبدأ المقطع بتجهيز مقاتلي القسام لعبوة العمل الفدائي داخل أحد المنازل المدمرة ثم رصد الدبابة المستهدفة في منطقة العمري بوسط جباليا.

وأظهر المقطع اعتلاء أحد مقاتلي القسام الدبابة وإلقاء العبوة داخل قمرتها، قبل أن يبدأ تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة.

كما أظهر المقطع انفجار الدبابة واشتعال النيران في الجنود الأربعة الذين قالت القسام إن جيش الاحتلال أعلن مقتلهم في هذه العملية. واختتمت القسام المقطع بتكرار نفس الرسالة التي قالت فيها "كما كل مرة، سنعيد الكرَّة".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن الثلاثاء الماضي، مقتل 4 جنود في عملية وقعت بقطاع غزة.

وأطلقت القسام سلسلة عمليات "عصا موسى" التي قالت إنها ستكون ردا على "عربات جدعون 2" التي بدأتها إسرائيل قبل أسبوعين تقريبا لاحتلال مدينة غزة.