سرايا القدس توثق لحظة قصف مقاتليها مستوطنة نتيفوت بغلاف غزة

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– صورا تظهر قصف مقاتليها مستوطنة نتيفوت بمنطقة غلاف غزة، وقالت إنه يأتي ردا على "جرائم العدو".

وأظهر الفيديو أحد مقاتلي لواء الوسطى التابع للسرايا، وهو يجهز صاروخين ويضع توقيع "سرايا القدس" عليهما قبل إطلاقهما باتجاه المستوطنة.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعا يظهر تفجير دبابة ميركافا إسرائيلية بعد إلقاء عبوة ناسفة داخل قمرة قيادتها، الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى مقتل 4 جنود.

وقالت القسام إن العملية التي تأتي ضمن سلسلة "عصا موسى"، تمت وسط مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.