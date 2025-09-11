زيمبابوي تترشح للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن

أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، أن بلاده قدمت رسميا ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2027-2028، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس طموح هراري لتعزيز حضورها الدبلوماسي على الساحة الدولية.

وقال منانغاغوا، في منشور على منصة "إكس"، إن بلاده إن انتُخبت، ستركز على "السلام والأمن وإسكات صوت البنادق، وتعزيز التعاون الإقليمي، ودعم أجندة المرأة والشباب".

وأشار الرئيس الزيمبابوي إلى أن ترشيح بلاده حظي بدعم بالإجماع من مجموعة التنمية الجنوب الأفريقي (سادك) التي يتولى رئاستها، ومن الاتحاد الأفريقي، معتبراً أن هذا التأييد يعكس "مصداقية زيمبابوي الإقليمية".

ويُنظر إلى عضوية مجلس الأمن، حتى وإن كانت غير دائمة، على أنها مكسب دبلوماسي يرفع من مكانة البلاد دوليا، ويوفر منصة للتأثير في القرارات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، وبناء شراكات إستراتيجية، والمساهمة في صياغة المعايير والقرارات الأممية.

ويضم المجلس 10 أعضاء غير دائمين يُنتخبون على أساس التوزيع الجغرافي، وتستمر مدة العضوية عامين.

ويرى مراقبون أن مسعى زيمبابوي يعكس رغبتها في لعب دور أكثر فاعلية في صياغة أجندة السلم والأمن العالمي من منظور أفريقي، مستفيدة من دعم إقليمي واسع ومن موقعها داخل المنظومة الأفريقية.